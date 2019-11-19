Экономика
КоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group
«МФ Технологии» владеют 11,5 млн акций класса А в Mail.ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и 58,87% — голосующей. Выкуп долей Газпромбанка и «Ростеха» обеспечит Сбербанку более 20% голосующей доли в интернет-холдинге.
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Армия и оружие
Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Наука
Фронтир нейронаук. Астроциты мешают восстанавливаться мозгу
Сегодня речь пойдет о восстановлении мозга после инсульта. Тезис о том, что нервные клетки не восстанавливаются, давно опровергнут.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли
Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
Общество
Трамп заявил главе ФРС, что процентные ставки в США слишком высоки
Фото: EPA-EFE / SHAWN THEW "На моей встрече с Джеем Пауэллом сегодня утром я протестовал против того, что наша ставка ФРС установлена на слишком высоком уровне по отношению к процентным ставкам других стран-конкурентов", - написал Трамп в Twitter.
Политика
Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ
Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
РЖД показали новый прототип плацкарта
РЖД показали макет вагона с модульным пространством в плацкарте, сообщило «РИА Новости» с выставки «Транспорт России».
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей России
Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
Авто
В Китае показали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Политика
Наталья Котова стала новой главой Челябинска
Политика
Протестующим нашли лагеря подготовки
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
Теннис
Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
Общество
В правительстве Хабаровского края прошли следственные действия
Надежда Томченко пояснила, что никого не задерживали. Напомним: Губернатором Хабаровского края является Сергей Фургал.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы
Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
Общество
Аномальные холода идут на Россию
Урал, Сибирь и европейская часть России столкнутся с аномальными холодами уже на этой неделе.
Общество
Мосгорсуд оставил в СИЗО подозреваемого в шпионаже против РФ Уилана
Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты на продление ареста обвиняемому в шпионаже против России американцу Полу Уилану.
Шоу-бизнес
Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун
Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Происшествия
Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
В Белоруссии ответили ОБСЕ на оценку выборов в парламент
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина считает, что озвученная наблюдателями ОБСЕ предварительная оценка выборов в белорусский парламент является поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
На вопрос о причинах успеха экранизаций комиксов "Капитан Марвел" и "Чудо-женщина", выстроенных вокруг женских персонажей, Бэнкс ответила, что они принадлежат "мужскому жанру".
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Происшествия
ФСИН отреагировала на информацию о попытке самоубийства Соколова
В пресс-службе ведомства отказались подтвердить или опровергнуть сведения о попытке самоубийства Соколова во время проведения следственного эксперимента.
Происшествия