Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group

«МФ Технологии» владеют 11,5 млн акций класса А в Mail.ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и 58,87% — голосующей. Выкуп долей Газпромбанка и «Ростеха» обеспечит Сбербанку более 20% голосующей доли в интернет-холдинге.
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Сбербанк и Mail.ru Group объявили о стратегическом сотрудничестве

РИА Новости03:47

Сбербанк купит 36% акций в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:05

Mail.ru и Сбербанк подписали обязывающие документы по СП на базе Delivery Club и Ситимобила

Интерфакс02:10

Сбербанк обязался создать СП с Mail.ru Group и выкупить долю в ней

Ведомости02:02

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Коммерсантъ02:00

Сбербанк и Mail.Ru Group подписали договор о создании совместного предприятия

Известия02:36

Сбербанк договорился о новых правах на акции Mail.Ru Group

РБК02:01
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Армия и оружие

Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

РИА Новости 17 ноября в 20:59
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Наука

Фронтир нейронаук. Астроциты мешают восстанавливаться мозгу

Сегодня речь пойдет о восстановлении мозга после инсульта. Тезис о том, что нервные клетки не восстанавливаются, давно опровергнут.
Индикатор вчера в 15:02
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли

Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
РИА Новости 03:28
Общество

Трамп заявил главе ФРС, что процентные ставки в США слишком высоки

Фото: EPA-EFE / SHAWN THEW "На моей встрече с Джеем Пауэллом сегодня утром я протестовал против того, что наша ставка ФРС установлена на слишком высоком уровне по отношению к процентным ставкам других стран-конкурентов", - написал Трамп в Twitter.
Вести.Финанс 01:43
Политика

Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ

Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Южный Федеральный вчера в 23:39
Общество

РЖД показали новый прототип плацкарта

РЖД показали макет вагона с модульным пространством в плацкарте, сообщило «РИА Новости» с выставки «Транспорт России».
Коммерсантъ 02:32
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Политика

Посольство РФ посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Известия 03:05
Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
Вести.Ru 02:37
Авто

В Китае показали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Новые автомобили 17 ноября в 10:45
Политика

Наталья Котова стала новой главой Челябинска

РИА Новости 02:07
Политика

Протестующим нашли лагеря подготовки

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
Коммерсантъ вчера в 15:06
Теннис

Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

RT на русском 02:05
Общество

В правительстве Хабаровского края прошли следственные действия

Надежда Томченко пояснила, что никого не задерживали. Напомним: Губернатором Хабаровского края является Сергей Фургал.
The Moscow Post 01:01
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс 02:57
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива

Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
SpeedMe 16 ноября в 18:20
Авто

Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4

С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
Тарантас Ньюс вчера в 02:04
Общество

Аномальные холода идут на Россию

Урал, Сибирь и европейская часть России столкнутся с аномальными холодами уже на этой неделе.
Mockva.ru вчера в 04:01
Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО подозреваемого в шпионаже против РФ Уилана

Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты на продление ареста обвиняемому в шпионаже против России американцу Полу Уилану.
News.ru 03:36
Шоу-бизнес

Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун

Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
ФАН 02:15
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Коммерсантъ вчера в 19:57
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Политика

В Белоруссии ответили ОБСЕ на оценку выборов в парламент

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина считает, что озвученная наблюдателями ОБСЕ предварительная оценка выборов в белорусский парламент является поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.
Взгляд.ру 01:57
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы

На вопрос о причинах успеха экранизаций комиксов "Капитан Марвел" и "Чудо-женщина", выстроенных вокруг женских персонажей, Бэнкс ответила, что они принадлежат "мужскому жанру".
Kinonews.ru 03:04
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru 16 ноября в 16:03
Происшествия

ФСИН отреагировала на информацию о попытке самоубийства Соколова

В пресс-службе ведомства отказались подтвердить или опровергнуть сведения о попытке самоубийства Соколова во время проведения следственного эксперимента.
Газета.Ru вчера в 14:04
Происшествия

В Тбилиси в ходе разгона митинга оппозиции задержали 37 человек

Мойка78 вчера в 18:19
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