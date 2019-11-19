Экономика
КоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
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Общество
Согласован порядок продажи в России «красивых» номеров
Месяцем ранее руководитель отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Роман Мишуров заявил, что его ведомство изначально предлагало организовать продажу "красивых" номеров через портал госуслуг.
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Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
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Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву
Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Политика
Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли
Украине вернули военные корабли, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы.
Политика
Санкции против России могут лишить астронавтов из США доступа на МКС
Антироссийские санкции могут привести к тому, что американские астронавты лишатся возможности попадать на Международную космическую станцию (МКС).
Общество
Строительство храма в екатеринбургском сквере запретили
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Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии
Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
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Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
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Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
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Политика
На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Шоу-бизнес
Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Общество
В РЖД представили прототип новой плацкарты
РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
Авто
Дилерам показали новую Chevrolet Niva
Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Происшествия
Стали известны подробности смерти солистки рок-группы Надиры Садыковой
Шоу-бизнес
Друг показал МакSим без фильтров и фотошопа
Певица пыталась замаскировать свои недостатки На днях в "Инстаграме" появилось селфи аранжировщика Сергея Купцова с поп-исполнительницей МакSим.
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
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Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд
Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
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Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.