Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
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Сбербанк договорился о новых правах на акции Mail.Ru Group

РБК02:01

Сбербанк купит 36% акций в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:05

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Коммерсантъ02:00

Сбербанк обязался создать СП с Mail.ru Group и выкупить долю в ней

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Сбербанк сможет стать акционером Mail.Ru Group

Forbes02:05

Сбербанк назвал сумму сделки по покупке доли в Mail.ru Group

Rambler News Service02:08

Сбербанк купит у «Ростеха» и ГПБ 36% акций в совладельце Mail.ru Group за 11,3 млрд рублей

ПРАЙМ02:13
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Общество

Согласован порядок продажи в России «красивых» номеров

Месяцем ранее руководитель отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Роман Мишуров заявил, что его ведомство изначально предлагало организовать продажу "красивых" номеров через портал госуслуг.
Газета.Ru 01:39
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Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
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Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву

Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Интерфакс вчера в 11:06
Политика

Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли

Украине вернули военные корабли, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы.
КП - Крым вчера в 06:16
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Оппозиция снова поставила палатки у здания парламента Грузии

Интерфакс 00:04
Политика

Санкции против России могут лишить астронавтов из США доступа на МКС

Антироссийские санкции могут привести к тому, что американские астронавты лишатся возможности попадать на Международную космическую станцию (МКС).
ФАН вчера в 19:40
Общество

Строительство храма в екатеринбургском сквере запретили

Общественное телевидение России 01:57
Армия и оружие

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
РИА Новости вчера в 21:49
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Российская газета вчера в 21:33
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Овечкин поднялся на третье место в гонке снайперов НХЛ

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Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 вчера в 06:32
Футбол

Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:50
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
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Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Piter.tv вчера в 13:23
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
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В Челябинске случился пожар на компрессорном заводе

Газета.Ru 01:14
Политика

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию

Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Актуальные Новости 17 ноября в 12:38
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник 17 ноября в 07:10
Шоу-бизнес

Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
REGNUM вчера в 23:34
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
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В РЖД представили прототип новой плацкарты

РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
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Дилерам показали новую Chevrolet Niva

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
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Стали известны подробности смерти солистки рок-группы Надиры Садыковой

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Шоу-бизнес

Друг показал МакSим без фильтров и фотошопа

Певица пыталась замаскировать свои недостатки На днях в "Инстаграме" появилось селфи аранжировщика Сергея Купцова с поп-исполнительницей МакSим.
WomanHit.ru вчера в 10:16
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В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета вчера в 06:00
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Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд

Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Народные новости вчера в 20:20
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Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
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