Экономика
КоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group
«МФ Технологии» владеют 11,5 млн акций класса А в Mail.ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и 58,87% — голосующей. Выкуп долей Газпромбанка и «Ростеха» обеспечит Сбербанку более 20% голосующей доли в интернет-холдинге.
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