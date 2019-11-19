«МФ Технологии» владеют 11,5 млн акций класса А в Mail.ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и 58,87% — голосующей. Выкуп долей Газпромбанка и «Ростеха» обеспечит Сбербанку более 20% голосующей доли в интернет-холдинге.

Политика Протестующим нашли лагеря подготовки Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».

Авто В Китае показали копию Range Rover в 10 раз дешевле оригинала Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.

Общество «Яндекс» изменит структуру управления компанией В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

Армия и оружие В Сирии курды подожгли российский патруль На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Общество «Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Кабаевой превысила миллиард рублей Стоимость недвижимости семьи бывшей гимнастки Алины Кабаевой достигла 1,25 миллиарда рублей: на нее и ее родственников оформлены шесть квартир, два дома и 70 соток земли в четырех регионах.

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Авто Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4 Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).

Политика ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.

Политика МИД Беларуси прокомментировал оценки выборов миссией ОБСЕ В МИД выразили сожаление в связи с тем, что "миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов".