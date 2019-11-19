Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group

«МФ Технологии» владеют 11,5 млн акций класса А в Mail.ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и 58,87% — голосующей. Выкуп долей Газпромбанка и «Ростеха» обеспечит Сбербанку более 20% голосующей доли в интернет-холдинге.
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Сбербанк намерен купить 36% акций в совладельце Mail.ru до конца года

РИА Новости03:50

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Коммерсантъ02:00

Сбербанк и Mail.Ru Group подписали договор о создании совместного предприятия

Известия02:36

Mail.ru и Сбербанк подписали обязывающие документы по СП на базе Delivery Club и Ситимобила

Интерфакс02:10

Сбербанк обязался создать СП с Mail.ru Group и выкупить долю в ней

Ведомости02:02

Сбербанк не планирует получать контроль над Mail.ru Group

ТАСС04:43

Сбербанк договорился о новых правах на акции Mail.Ru Group

РБК02:01
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Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

АиФ Санкт-Петербург 01:17
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Отец Мойзе Кина заявил, что считает переход сына в «Эвертон» ошибкой

Жан Кин, отец 19-летнего нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, выразил мнение, что сыну не стоило переходить в английский клуб из «Ювентуса» минувшим летом.
Чемпионат 16 ноября в 05:37
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Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет

Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Sports.ru 02:54
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Протестующим нашли лагеря подготовки

Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».
Коммерсантъ вчера в 15:06
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
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В Китае показали копию Range Rover в 10 раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
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Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
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Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru 03:48
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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Интерфакс 04:27
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:23
Футбол

Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:50
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ вчера в 01:57
Политика

В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента

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Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Армия и оружие

СК заочно обвинил украинского военного из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному украинскому военнослужащему, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса.
РБК 04:01
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
Кино

В России собираются снять фильм про Чикатило

Кинокомпания "Хайп" планирует снять вымышленный детектив "Казнь" про советского серийного убийцу Андрея Чикатило.
ТАСС 03:17
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи бывшей гимнастки Алины Кабаевой достигла 1,25 миллиарда рублей: на нее и ее родственников оформлены шесть квартир, два дома и 70 соток земли в четырех регионах.
Дождь 03:34
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот

Ученые выяснили, почему с возрастом начинает расти живот. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.
РИА Новости вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Армия и оружие

В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии

Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
Военное обозрение вчера в 22:21
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Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Авто

Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня вчера в 02:31
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ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Известия 03:53
Политика

МИД Беларуси прокомментировал оценки выборов миссией ОБСЕ

В МИД выразили сожаление в связи с тем, что "миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов".
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Происшествия

Роковая случайность: зарезавший пешехода хотел его просто «отпугнуть»

Адвокаты задержанного настаивают на том, что пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте, угрожал пожилому водителю расправой и пытался вытащить его из машины.
Вести.Ru вчера в 13:06
Игры

Шрайер рассказал о трёх ключевых особенностях PS5

Как отметил журналист, новая консоль PlayStation 5 (PS5) получит схожие со стриминговой платформой особенности.
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Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд

Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Народные новости вчера в 20:20
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