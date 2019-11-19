Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.

Происшествия Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

Общество Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».

Политика Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что проинформировал американского коллегу Дональда Трампа о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400.

Общество Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз» Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Политика ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.

Происшествия В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Общество Минюст РФ достойно ответил на вопросы ЕСПЧ о «домашнем насилии» В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.

Общество Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.