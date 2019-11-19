Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
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Сбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group

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Ведомости02:02

Сбербанк введет одного представителя в совет директоров Mail.ru Group

Интерфакс05:07

Сбербанк договорился о новых правах на акции Mail.Ru Group

РБК02:01
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Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

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Вести.Ru 03:15
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Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова

По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Капитана центра спецназначения ФСБ избили в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве.
Lenta.ru 02:19
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РИА Новости 00:26
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РБК 05:00
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Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
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Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что проинформировал американского коллегу Дональда Трампа о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 04:37
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Политика

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.
РБК 04:22
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия 04:24
Общество

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
РИА Новости 03:36
Шоу-бизнес

Боярский заявил об уходе со сцены

Артист Михаил Боярский в преддверии своего 70-летия заявил, что покидает сцену. Актёр не собирается «изображать молодого дурачка».
News.ru вчера в 22:22
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Общество

Туман в Москве рассеется около полудня

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Происшествия

В Якутии мать закрыла на два дня в доме четверых детей без еды и воды

REGNUM 03:47
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
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Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

Минюст РФ достойно ответил на вопросы ЕСПЧ о «домашнем насилии»

В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.
REGNUM 04:51
Общество

Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку

Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.
News.ru 03:11
Футбол

В сборной России введена система штрафов

В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
ГЛАС.RU 03:40
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