Экономика
КоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
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Наука
На 3D-принтере научились печатать стекла разных составов
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
Происшествия
Появилось видео момента падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
В сети появилось видео момента падения автомобиля с людьми в яму с кипятком в Пензе.
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Политика
В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса
Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Авто
Bugatti готовит электрокар стоимостью до 1 миллиона долларов
Французский бренд Bugatti ранее объявил о скором выходе в продаже новой версии электрокара Bugatti Chiron.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Политика
«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России
"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Политика
Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Общество
Хакеры уже взломали Star Wars Jedi: Fallen Order
Star Wars Jedi: Fallen Order вышла всего три дня назад, но хакеры из группировки Codex уже успели взломать последнюю версию антипиратской защиты Denuvo и сегодня выложили игру в сеть - она уже появилась на торрент-трекерах В первый раз пираты довольно долго взламывали новейшую версию Denuvo - на обход защиты Borderlands 3 у них ушло полтора месяца.
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Гаджеты
Samsung проектирует смартфон с 3D-дисплеем и технологией Side-Touch
Южнокорейский гигант размышляет над аппаратом с так называемым 3D-дисплеем.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Происшествия
Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Политика
Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Единоборства
Емельяненко упрекнул Макгрегора за оскорбление дагестанцев
Конон Макгрегор потребовал реванша у Хабиба Нурмагомедова Во время своей октябрьской пресс-конференции Макгрегор заявил, что Нурмагомедов не уважает Россию, попутно обвинив его в трусости наряду с другими дагестанцами.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Общество
Портал госуслуг позволит совершать сделки купли-продажи имущества
В скором времени на портале госуслуг появится сервис, позволяющий гражданам совершать юридически значимые действия.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Футбол
В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей
Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
Политика
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации
Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
Происшествия
В Дагестане задержали восемь человек из верхушки управления ФСИН
В Дагестане задержаны восемь руководящих работников республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Политика
Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал, как Шульгин мучил Валерию
Известный российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал о жизни его супруги с музыкантом Александром Шульгиным.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.