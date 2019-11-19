Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
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Сбербанк намерен купить 36% акций в совладельце Mail.ru до конца года

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В ФАС оценили совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка

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Сбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group

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Интерфакс05:07

В Mail.ru Group назвали сроки выхода совместного предприятия со Сбербанком на IPO

ТАСС06:27

Сбербанк обязался создать СП с Mail.ru Group и выкупить долю в ней

Ведомости02:02
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В скором времени на портале госуслуг появится сервис, позволяющий гражданам совершать юридически значимые действия.
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Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
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