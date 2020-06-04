Экономика
КоммерсантъСбербанк может купить долю в Ozon
Параллельно Сбербанк готовится прекратить партнерство с «Яндексом» в рамках их СП «Яндекс.Маркет». Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Экономика
Сбербанк в Москве одобрил кредиты под 2% на 1,7 миллиарда рублей
Сбербанк в Москве одобрил более 550 кредитов предпринимателям под 2% годовых.
Российская газета 02 июня в 02:00
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Общество
В Норильске локализовали разлив дизельного топлива
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:20
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным
Правительство РФ одобрило выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным в российских регионах и городе Байконур, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 04:03
Политика
Twitter удалил видео с речью Трампа о гибели Флойда
Twitter удалил видео, опубликованное предвыборной командой президента США Дональда Трампа, о гибели афроамериканца Джорджа Флойда и массовых беспорядках.
Дождь 04:00
Армия и оружие
Правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Хафтара
Lenta.ru вчера в 12:39
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой
В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Политика
Facebook начнет специально маркировать страницы государственных СМИ
В социальной сети Facebook сообщения СМИ, контролируемых государством, получат специальную отметку, сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.
РБК 03:26
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Глава Томской области привел пример, когда девушка-медик пошла покурить и заразилась коронавирусом, а затем пошла в этом же защитном костюме пить чай с коллегами.
РБК 04:20
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, что переболел коронавирусом
Вокруг ТВ вчера в 15:07
Армия и оружие
В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией
Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.
RT на русском 02:35
Наука
В геноме коронавируса нашли фрагмент человеческого белка
Rambler News Service вчера в 05:16
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный и опасный суп
Самым вредным, и опасным супом для людей с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является солянка, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина 5 июня на E1.ru.
ИА Красная Весна 02:15
Происшествия
Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей
В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей.
Российская газета 04:40
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25