Общество
КоммерсантъСбербанк может увеличить долю в Rambler Group
Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, сообщил РБК со ссылкой на три источника. По словам собеседников издания, они начались на фоне разбирательств с Nginx.
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с чего всё началось
По словам одного из источников, доля структуры Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой (сейчас у банка так же, как и у Мамута, 46,5%). Еще три источника РБК сообщили, что переговоры об увеличении доли Сбербанка в холдинге ведутся, но детали не уточнили.РБКвчера в 17:00
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