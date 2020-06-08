Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк может увеличить долю в Rambler Group

Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, сообщил РБК со ссылкой на три источника. По словам собеседников издания, они начались на фоне разбирательств с Nginx.
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с чего всё началось

Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group

По словам одного из источников, доля структуры Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой (сейчас у банка так же, как и у Мамута, 46,5%). Еще три источника РБК сообщили, что переговоры об увеличении доли Сбербанка в холдинге ведутся, но детали не уточнили.
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Общество

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