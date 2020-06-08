Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, рассказали РБК три источника, близкие к сторонам переговоров.

с чего всё началось

Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, сообщил РБК со ссылкой источники, близкие к сторонам переговоров. Переговоры они начались на фоне разбирательств с Nginx.

Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group

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