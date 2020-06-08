Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк может увеличить долю в Rambler Group

Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, сообщил РБК со ссылкой источники, близкие к сторонам переговоров. Переговоры они начались на фоне разбирательств с Nginx.
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с чего всё началось

Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group

Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, рассказали РБК три источника, близкие к сторонам переговоров.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Сбербанк начал переговоры с Мамутом о снижении его доли в Rambler

Forbes03:19

«Сбербанк» ведет переговоры об увеличении доли в компании Rambler Group

Эхо Москвы03:05

РБК узнал о планах Сбербанка купить у Мамута 6,5% Rambler

Ведомостивчера в 19:37

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:12

Сбербанк задумался об увеличении доли в Rambler Group

Компания00:55

Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group

Коммерсантъвчера в 19:07

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

ТАССвчера в 18:42
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
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Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер на пике славы

ФАН 04:57
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

ТАСС 04:55
Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
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Происшествия

В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке

РБК 05:17
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Здоровье

Владимирская область застряла на плато по коронавирусу

Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
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Наука

В Китае найден древнейший ископаемый паразит на Земле

Китайские ученые нашли самою древнюю пару хозяин-паразит, которые появились на Земле около 512 миллионов лет назад в период резкого роста числа обитателей планеты, называемым еще «кембрийским взрывом».
Faktom 06 июня в 01:20
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Общество

В Свердловской области стабилизируется ситуация с коронавирусом

В Свердловской области зафиксировано 249 новых случаев коронавируса.
URA.Ru 06 июня в 03:40
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Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США после финала «Брата 2»

Lenta.ru 05:08
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Футбол

Бакаев о коронавирусе: Было такое разочарование, как будто в яму упал

Было такое разочарование, как будто в яму упал.
МК-Спорт 03:23
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Экономика

В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334 взамен Superjet

Говорит Москва 04:27
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Происшествия

В Калуге возбудили уголовное дело по факту осквернения могил

Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВД России по Калужской области, по данным фактам было возбуждено уголовное дело.
Весть (Калужская область) 03:08
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Единоборства

Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Ранее боец дважды делал подобные заявления.
АиФ Дагестан вчера в 08:38
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Экономика

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК.
Коммерсантъ 01:44
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia 05:12
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
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Гаджеты

Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5

Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Здоровье

189 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Ростовской области

На 8 июня в Ростовской области у 6355 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель инфицированных — 151,2 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:06
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Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропускной режим

С 14 июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 05:07
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
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Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
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