Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк может увеличить долю в Rambler Group

Доля структуры господина Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой, сообщает один из источников РБК. Трое других подтвердили факт переговоров, но не уточнили детали. Напомним, в декабре прошлого года в московском офисе Nginx прошли обыски.
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с чего всё началось

Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group

По словам одного из источников, доля структуры Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой (сейчас у банка так же, как и у Мамута, 46,5%). Еще три источника РБК сообщили, что переговоры об увеличении доли Сбербанка в холдинге ведутся, но детали не уточнили.
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Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group

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