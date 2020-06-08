Общество
КоммерсантъСбербанк может увеличить долю в Rambler Group
Доля структуры господина Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой, сообщает один из источников РБК. Трое других подтвердили факт переговоров, но не уточнили детали. Напомним, в декабре прошлого года в московском офисе Nginx прошли обыски.
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Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
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КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США.
Газета.Ru 15:38
Общество
Российские колледжи заработают с 1 сентября
Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Махачкалинские известия 08:06
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 63 человека
По информации оперштаба на субботу, 6 июня в Алтайском крае еще у 63 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:38
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес
Бойфренд дочери принёс публичные извинения семье Ивана Урганта
На днях Муса вышел вместе с дочерью Ивана Урганта на митинг против расизма.
7Дней.ру 12:00
Общество
Епархия намерена построить храм на конечке в Сосновом Бору – ей помогает Осипов
Согласно протоколу, в ближайшей перспективе в Чите планируется построить три храма – в лесу Северного, на улице Ангарской и в Сосновом Бору.
Чита.Ру вчера в 23:30
Общество
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
РИА Новости 20:31
Кино
Сегодня не стало Михаила Кокшенова
Актер скончался на 84 году жизни. Михаил Кокшенов родился в Москве. В 1957 году получил специальность инженера.
Новый Омск 05 июня в 07:52
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
Молодой коммунар 15:40
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
Энергетика
Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ІСЕ) в Лондоне поднялась выше отметки в $43 за баррель.
Ведомости 21:00
Происшествия
ЧП в Москве: в результате стрельбы из окна дома ранены прохожие
По данным столичного главка МВД, в результате стрельбы ранены двое прохожих.
Вести.Ru 16:45
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского диджея
Немецкая полиция на прошлой неделе по запросу США задержала российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, сообщается на странице музыканта в Facebook.
Коммерсантъ 20:43
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело 05 июня в 10:06
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Технологии
Square Enix работает над Action-RPG с дизайнером геймплея DMC 5
Cyber.sports.ru 14:58
Общество
Действие ограничительных мер продлили до 14 июня в Забайкальском крае
В Забайкальском крае в связи с рекомендациями Роспотребнадзора действие ограничительных мер продлили до 14 июня включительно.
NewInform 10:23
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавят персонажей других рас
Российская газета 10:16
Политика
Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании
Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании Мосгоризбирком разработал и внес в столичный парламент законопроект о параметрах дистанционного электронного голосования на выборах в городские органы власти и органы местного самоуправления.
Коммерсантъ 17:55
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Общество
Мэр Барнаула провел совещание по долгострою на проспекте Ленина
Алтайская правда 06:39
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Армия и оружие
Sieci: России вторгнется на Украину и в Прибалтику легко и просто
Польский журнал Sieci накануне разместил статью, в которой на полном серьезе рассматриваются сценарии нападения России на Польшу.
Недвижимость.RU вчера в 13:37