Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк может увеличить долю в Rambler Group

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Доля структуры господина Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой, сообщает один из источников РБК. Трое других подтвердили факт переговоров, но не уточнили детали. Напомним, в декабре прошлого года в московском офисе Nginx прошли обыски.
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Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group

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РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

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