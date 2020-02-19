Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаСбербанк может войти в перечень стратегических предприятий

Сбербанк могут включить в перечень стратегических предприятий после перехода контрольного пакета акций банка Правительству, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку.
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Владимир Колычев
Пока Сбербанк не подвел итогов. По нашим ожиданиям, около триллиона прибыли будет у Сбербанка, соответственно 50% от прибыли перечисляется акционерам. Контрольный пакет сейчас у ЦБ… Да, 250 миллиардов рублей.
— Владимир Колычев, русский писательПРАЙМ 03:33
с чего всё началось

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По словам замминистра, снижение доли государства в капитале Сбербанка после продажи контрольного пакета Банком России не стоит на повестке. Ранее Колычев сообщил, что Сбербанк может войти в перечень стратегических предприятий.
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