Финансы
МонаВистаСбербанк на 6 рублей повысил прогноз курса доллара к концу 2020 года
По итогам 2020 года курс доллара составит порядка 70,7 рублей. Такой прогноз дал Сбербанк, соответствующая публикация размещена на сайте финансовой организации. Таким образом, Сбербанк повысил курс доллара США более чем на 6 рублей.
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Общество
Попова допустила продление ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры по коронавирусу могут продлит до июня, если россияне будут нарушать самоизоляцию на майских праздниках.
Газета.Ru 08:28
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Наука
Раскрыто действие эффективного лекарства против коронавируса
Китайские ученые раскрыли механизм действия лекарственного препарата ремдесивира на вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:57
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 18:47
Политика
Джонсон призывает страны к массовой разработке вакцин от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за массовое производство всеми странами вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает канцелярия главы британского кабмина.
RT на русском 18:48
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29
Политика
В Сербии с 7 мая отменят чрезвычайное положение — президент
Принято решение об отмене чрезвычайного положения в Сербии с 7 мая, заявил 3 мая сербский президент Александр Вучич, передает телеканал Pink.
ИА Красная Весна 16:11
Политика
Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов
В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки.
REGNUM 18:56
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Технологии
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru 16:49
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Гаджеты
Цена нового iPhone 12 может достигнуть 649 долларов
Стартовая цена базовой модели iPhone 12 составит 649 долларов США.
Политическая Экспертиза 01 мая в 02:50
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости 16:58
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Общество
В Польше после 1,5 месяцев простоя открываются торговые центры
Власти Польши приняли решение возобновить с понедельника, 4 мая, работу торговых центров, которые были закрыты 1,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 18:00
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивности коронавируса в комментарии НТВ.
Lenta.ru 18:11
Политика
Путина допекли неповоротливые чиновники
Президент Владимир Путин по пути в вирусологи стал немного и генетиком.
Московский Комсомолец 10:07
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Гаджеты
Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere
Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии.
Faktom 13:13
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Здоровье
В Коммунарке обнаружили новый симптом у зараженных коронавирусом
У большинства пациентов с коронавирусной инфекцией больницы в Коммунарке выявили новый симптом — высыпания на руках и животе.
Мой Брянск 01 мая в 12:47
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ
При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
BFM.ru вчера в 07:10
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21