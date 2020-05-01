По итогам 2020 года курс доллара составит порядка 70,7 рублей. Такой прогноз дал Сбербанк, соответствующая публикация размещена на сайте финансовой организации. Таким образом, Сбербанк повысил курс доллара США более чем на 6 рублей.

Сбербанк на 6 рублей повысил прогноз курса доллара к концу 2020 года

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Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,7K

Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

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Политика Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки. 51

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

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Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Политика Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии. 155

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Здоровье Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивности коронавируса в комментарии НТВ. 3

Политика Путина допекли неповоротливые чиновники Президент Владимир Путин по пути в вирусологи стал немного и генетиком.

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 769

Гаджеты Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии. 7

Здоровье В Коммунарке обнаружили новый симптом у зараженных коронавирусом У большинства пациентов с коронавирусной инфекцией больницы в Коммунарке выявили новый симптом — высыпания на руках и животе. 1,4K

Здоровье Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко. 317