Финансы
МонаВистаСбербанк на 6 рублей повысил прогноз курса доллара к концу 2020 года
По итогам 2020 года курс доллара составит порядка 70,7 рублей. Такой прогноз дал Сбербанк, соответствующая публикация размещена на сайте финансовой организации. Таким образом, Сбербанк повысил курс доллара США более чем на 6 рублей.
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Общество
Попова сказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не появится лекарство или вакцина от коронавируса в России будут сохраняться определенные ограничения.
Московский Комсомолец 02:44
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.
BFM.ru 01:50
Политика
Трамп нашел наказание для Китая
Президент США Дональд Трамп не исключил, что повысит пошлины на китайские товары, чтобы «наказать» Пекин за распространение коронавирусной инфекции.
Рамблер 02 мая в 03:33
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 02 мая в 12:26
Происшествия
Землетрясение в 4,3 балла произошло в Азербайджане
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки силой в 4,3 балла на территории Азербайджана в районе 5 километров от границы с Грузией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека
Интерфакс 02:54
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Новый сервис поможет бизнесу узнать о мерах поддержки в кризис
На сайте правительства появился информационный сервис, который расскажет гражданам и бизнесу, какую поддержку они могут получить в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:00
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM вчера в 03:10
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
Происшествия
В Челябинской области умерли восемь человек с COVID-19
Челябинск, 4 мая 2020, 09:18 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии скончались восемь человек с COVID-19.
REGNUM 02:18
Общество
Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов
На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12
Общество
Математики увеличили срок вспышки коронавируса в России
Ученые из Сингапура, которые анализируют ситуацию с новым коронавирусом в мире на основе математической модели, скорректировали прогноз окончания вспышки заболевания для России, "отодвинув" его до 17 августа.
Вести.Ru 03:18
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Кино
Студия Paramount Pictures готовит новый фильм франшизы «Бросок кобры»
Inc-news.ru вчера в 15:42
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Единоборства
UFC представил проморолик к бою Фергюсона с Гэтжи
RT на русском 02:43
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Политика
Гутерриш назвал основное достижение ООН за 75 лет
Главное достижение ООН заключается в том, что благодаря усилиям организации за 75 лет с момента ее создания человечеству удалось избежать третьей мировой войны.
ТАСС 03:16
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 02 мая в 06:29
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
У шести крымчан подтвердился коронавирус
Симферополь, 4 мая 2020, 10:29 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму у шести граждан выявили новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:29
Здоровье
В Алтайском крае число заболевших коронавирусом увеличилось до 534
В Алтайском крае увеличилось число заьболевших коронавирусом до 534. Прирост за сутки составил 36 случаев.
Аргументы и Факты - Алтай 01:09
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43