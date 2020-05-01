По итогам 2020 года курс доллара составит порядка 70,7 рублей. Такой прогноз дал Сбербанк, соответствующая публикация размещена на сайте финансовой организации. Таким образом, Сбербанк повысил курс доллара США более чем на 6 рублей.

Сбербанк на 6 рублей повысил прогноз курса доллара к концу 2020 года

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