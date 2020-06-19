Экономика
Агентство Строительных НовостейСбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки
Размер скидки завит от срока кредитования: - 3,5 п.п. при сроке кредита до 7 лет (включительно) - 3,1 п.п. при сроке кредита 7-12 лет (включительно) - 3 п.п. при сроке кредита от 12 до 30 лет (включительно). Скидки получат участники по программе господдержки, которые кредитуются по льготным ставкам.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о снижении первоначального взноса на ипотеку
7 новостей18 июня в 02:17
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Происшествия
Под Липецком в ДТП погибли шесть человек
В Липецкой области в ДТП погибли шесть человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
Финансы
Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Здоровье
8 продуктов, которые помогают похудеть: разбираемся с диетологом
В компании диетолога разбираем популярные и совершенно внезапные продукты, которые помогут сбросить лишнее.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Общество
В Самарской области за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Самара, 19 июня 2020, 11:10 — REGNUM 83 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области.
REGNUM 19 июня в 04:10
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Футбол
В «Тамбове» заявили, что матч с «Уфой» состоится в намеченные сроки
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» заявил, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» состоится в намеченные сроки.
RT на русском 05:54
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона заразилась коронавирусом, ее госпитализировали
Родные и близкие не понимают, где могла заразиться 69-летняя женщина.
RuNews24.ru 02:13
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости 19 июня в 13:24
Политика
Лукашенко призвал белорусов не расслабляться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики.
RT на русском 05:56
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
ТАСС вчера в 05:44
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в массовом ДТП в Петербурге
В результате один человек погиб, еще шестеро получили травмы.
Газета.Ru 06:19
Футбол
ЦСКА обратился к болельщикам после разгромного поражения от «Зенита»
Московский ЦСКА обратился к болельщикам после разгромного поражения от петербургского "Зенита" в матче 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 06:16
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com 19 июня в 02:28
Общество
Путин наградил работников медицины за вклад в борьбу с SARS-CoV-2
«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в сообщении.
REGNUM 03:53
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе перед смертью
Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе незадолго до смерти.
Shraibikus News вчера в 16:10
Общество
Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах
Комсомольская правда вчера в 20:52
Здоровье
153 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 21 июня в Ростовской области у 8534 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболевших — 203,2 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:55
Кино
Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Зак Снайдер, судя по всему, до сих пор не нанял себе сотрудников, которые бы занимались продвижением его режиссерской версии "Лиги справедливости", чтобы он смог больше времени уделять непосредственно производственному процессу.
Российская газета 18 июня в 14:36
Политика
Путин рассказал, какой видит политическую систему России
Политическая система РФ должна иметь внутренние гарантии самосохранения, она должна быть устойчива как ко внутренним, так и ко внешним шокам - Путин
РИА Новости 06:24