Экономика

Агентство Строительных НовостейАгентство Строительных НовостейСбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки

Вместе со скидками от застройщика ставка по программе господдержки для семей с детьми составит от 1,2% годовых. Ставка кредитования на приобретение квартир в новостройках – вместе со скидкой от застройщика, стартует от 4,6% годовых.
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