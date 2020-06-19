Экономика
Агентство Строительных НовостейСбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки
Вместе со скидками от застройщика ставка по программе господдержки для семей с детьми составит от 1,2% годовых. Ставка кредитования на приобретение квартир в новостройках – вместе со скидкой от застройщика, стартует от 4,6% годовых.
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Сбербанк объявил скидку по ипотеке в рамках субсидирования с застройщиками
Народные новостивчера в 05:18
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Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал комментарий после выездного матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (4:0).
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Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
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Газета.Ru вчера в 10:29
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Evo-rus.com 14:13
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Политика
Посол оценил безопасность России после выхода США из СНВ-3
Безопасность России не пострадает в случае выхода США из СНВ-3, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Взгляд.ру 12:49
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
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Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
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Новые правила перевода денежных средств касаются не только других банков, но и клиентов самого Сбербанка.
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Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
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Обратная ситуация с обновленными LADA Vesta и LADA Niva, а долгосрочными проектами вроде Granta и Niva нового поколения на платформе B0, финансирование разработки которых, если верить СМИ, приостановлены как минимум до конца июня.
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Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
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Голкипер «Арсенала» Бернд Лено был заменен на 40-й минуте матча 30-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».
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Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
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Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
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Общество
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Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
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