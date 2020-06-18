Вместе со скидками от застройщика ставка по программе господдержки для семей с детьми составит от 1,2% годовых. Ставка кредитования на приобретение квартир в новостройках – вместе со скидкой от застройщика, стартует от 4,6% годовых.

Сбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки

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