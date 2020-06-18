Экономика

Агентство Строительных НовостейАгентство Строительных НовостейСбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки

Вместе со скидками от застройщика ставка по программе господдержки для семей с детьми составит от 1,2% годовых. Ставка кредитования на приобретение квартир в новостройках – вместе со скидкой от застройщика, стартует от 4,6% годовых.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Почему сельская ипотека до 3% закончилась, едва начавшись?

Аргументы и Фактывчера в 17:08

«Росбанк Дом» изменил условия выдачи ипотеки по госпрограммам

БН.ру18 июня в 09:30

Сбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки

РБКвчера в 04:25

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на новостройки по спецпрограмме на первые 2 года кредита

ТАССвчера в 03:54

Сбербанк снизит ипотечную ставку по программе субсидирования застройщиков

РИА Новостивчера в 03:47

Федеральные эксперты: «ЛУЧ» занял первое место среди новостроек Коми

ИА БНКвчера в 05:30

Жители Тюменской области оформили в Сбербанке более 400 жилищных кредитов по новой госпрограмме

Тюменская линия18 июня в 09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
51
Футбол

«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
83
Общество

В Германии установили памятник Ленину

РИА Новости 12:35
8
Хоккей

Тесты на коронавирус у 11 игроков НХЛ оказались положительными

Вашингтон, 20 июня 2020, 08:31 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) тесты на коронавирус у 11 игроков дали положительный результат.
REGNUM 01:31
1
Здоровье

Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
1
Происшествия

В Севастополе на «диком пляже» обвалилось 500 тонн грунта

Общая масса обвалившегося грунта по предварительным оценкам составила около 500 тонн. Берег у места обвала огорожен сигнальными лентами.
Севастополь.ру 10:16
1
Политика

Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случая 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета 14:07
110
Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости 12:42
631
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости 18 июня в 17:00
4K
Общество

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
23
Игры

Релиз Cyberpunk 2077 перенесен на ноябрь

Vprognoze.ru 18 июня в 21:05
75
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
1,9K
Общество

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер

Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
Snob.ru 18 июня в 15:46
912
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru 13:10
39
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 08:55
27
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
124
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
1K
Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
452
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости 05:23
439
Авто

Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена

Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня вчера в 06:05
57
Футбол

ЦСКА — Зенит 0:4

Московский Комсомолец вчера в 15:07
Общество

В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих

Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.
РИА Новости 11:48
2
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
321
Происшествия

Появилось видео с места смертельной аварии на Черняховского

Появилось видео с места смертельной аварии на перекрестке Черняховского и Пролетарской.
Каскад 12:58
1
Футбол

Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:21
Здоровье

145 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

Kursk.com 04:34
1,2K
Кино

В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки

Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
RuNews24.ru вчера в 08:22
Политика

В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости вчера в 13:11
921
Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
15
Фигурное катание

Черкасова прокомментировала убытки академии Плющенко

Sport.ru 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное