Экономика
Агентство Строительных НовостейСбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки
Вместе со скидками от застройщика ставка по программе господдержки для семей с детьми составит от 1,2% годовых. Ставка кредитования на приобретение квартир в новостройках – вместе со скидкой от застройщика, стартует от 4,6% годовых.
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Сбербанк объявил скидку по ипотеке в рамках субсидирования с застройщиками
Народные новостивчера в 05:18
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Футбол
Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:21
Общество
В Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США
Участники акций протестов против расовой дискриминации снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Газета.Ru 15:43
Происшествия
Россиянка убила сына гантелей и замуровала бетоном
По данным следствия, россиянка в ходе ссоры убила сына гантелей, после чего замуровала тело бетоном и спрятала под пол дома, принадлежащего ее старшему сыну.
Lenta.ru 07:28
Политика
Белый дом намерен лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги
Правительство США намерено добиться того, чтобы бывший помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не смог получать доход от продажи экземпляров своей книги, в которой содержатся сведения, представляющие государственную тайну.
ТАСС 14:49
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты 07:28
Политика
Лукашенко: Россия и Белоруссия решат проблемы в отношениях
РЕН ТВ вчера в 09:30
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
Авто
В России электромобили могут быть выгоднее бензиновых авто
Эксперты выяснили, что в России электрокары могут быть выгоднее бензиновых авто. Исследование провели аналитики компании Vygon Consulting.
Letnews.ru 02:09
Футбол
Овчинников прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»
Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
RT на русском 15:05
Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Происшествия
В Крыму дождем смыло в реку строительный вагончик с человеком внутри
Сотрудники Главного управления МЧС по Крыму помогли мужчине выбраться из строительного вагончика, смытого водой в реку Салгир в Симферополе.
Российская газета 14:48
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Космос
Американцы установят на МКС новый туалет
Разработчики уверяют, что новая туалетная система более комфортна для использования в условиях разнополого экипажа космической станции.
Популярная механика 17 июня в 10:22
Происшествия
Молния ударила посетителей парка «Коломенское»
В московском парке «Коломенское» в субботу, 20 июня, во время грозы молния ударила двух человек.
Известия 12:56
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Футбол
В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
RT на русском 16:28
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Футбол
Игрок «Локомотива» Живоглядов оценил шансы своей команды победить в РПЛ
Игрок московского "Локомотива" Дмитрий Живоглядов оценил шансы своей команды победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:36
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Во ФСИН Мордовии опровергли сообщения о вспышке коронавируса в колонии
«Информация о вспышке COVID-19 в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия является ложной», — говорится в сообщении.
REGNUM 15:51
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июле
Сильных осадков не ожидается, тут все в пределах нормы, говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации.
SMINEWS в Иванове вчера в 20:23
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Общество
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 10:04
Политика
Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд
Известия 07:24