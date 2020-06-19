Экономика
Агентство Строительных НовостейСбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки
Вместе со скидками от застройщика ставка по программе господдержки для семей с детьми составит от 1,2% годовых. Ставка кредитования на приобретение квартир в новостройках – вместе со скидкой от застройщика, стартует от 4,6% годовых.
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Сбербанк выдал нижегородцам более 240 ипотечных кредитов с господдержкой
DomostroyNN.ru18 июня в 04:28
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о снижении первоначального взноса на ипотеку
7 новостей18 июня в 02:17
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Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
В результате нападения мужчины с ножом в английском городе Рединге погибли три человека.
Российская газета 21:07
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM вчера в 07:28
Происшествия
Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
Газета.Ru 16:20
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
Тульская служба новостей 11:34
Политика
В Казахстане поменяли правила пересечения границы
В период пандемии из-за введенных ограничительных мер в порядок пересечения государственной границы Казахстана был внесен ряд изменений.
Профиль 06:30
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пригрозила Ксении Собчак
Вчера Собчак разместила снимок до и после фотошопа, обратившись к подругам, что удивительно, как они не могут узнать её на снимках после ретуши.
Paparazzi.ru 01:31
Футбол
Экс-президент «Ювентуса»: «Они подписали Роналду и перестали быть командой»
Команде не хватает решимости, даже в отношении пенальти. Я не могу понять, почему у «Ювентуса» нет идентичности.
Матч ТВ 21:11
Здоровье
Врач предупредил о вреде прорывного лекарства от коронавируса
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о том, что лечение коронавируса с помощью дексаметазона – это бесспорный прорыв в лечении COVID-19.
ToDay News Ufa 03:12
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 09:21
Политика
В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
RuNews24.ru 01:42
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 10:52
Кино
Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»
На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
Super.ru вчера в 08:18
Экономика
Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Первые 3 месяца пособие составит - 75% от предыдущего заработка, далее - 60%, потом - 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев.
РИА Новости 20:05
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ 20:19
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Политика
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Lenta.ru 14:41
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Футбол
«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в игре Ла Лиги
Gazeta.SPb 18:47
Единоборства
Волков оказался на 6 кг легче Блэйдса перед боем на UFC Vegas 3
В результате взвешивания Волков показал результат в 112 килограмм (247 фунтов), в то время как Блейдс оказался весом 118,3 килограмма (261 фунт).
Нева Спорт вчера в 14:26