Вместе со скидками от застройщика ставка по программе господдержки для семей с детьми составит от 1,2% годовых. Ставка кредитования на приобретение квартир в новостройках – вместе со скидкой от застройщика, стартует от 4,6% годовых.

Сбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки

Футбол Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".

Здоровье Мясников назвал опасные симптомы при головной боли Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами. 90

Общество Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. 1K

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 368

Происшествия Экспертиза признала Ефремова вменяемым Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве. 503

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований. 102

Футбол Арсенал (Тула) — Спартак 2:3 Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.

Политика В Казахстане поменяли правила пересечения границы В период пандемии из-за введенных ограничительных мер в порядок пересечения государственной границы Казахстана был внесен ряд изменений.

Общество В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений. 41

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева пригрозила Ксении Собчак Вчера Собчак разместила снимок до и после фотошопа, обратившись к подругам, что удивительно, как они не могут узнать её на снимках после ретуши. 1

Здоровье Врач предупредил о вреде прорывного лекарства от коронавируса Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о том, что лечение коронавируса с помощью дексаметазона – это бесспорный прорыв в лечении COVID-19. 60

Кино Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец» На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе». 142

Экономика Эксперт посоветовала, что делать при потере работы Первые 3 месяца пособие составит - 75% от предыдущего заработка, далее - 60%, потом - 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев. 1

Космос Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны. 34

Политика В Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. 50