Сбербанк на своем сайте представил рейтинг регионов России за второй квартал 2020 года по доле безналичных платежей. Больше всего безналичных платежей проводится в Карелии (63,6%), Мурманской области (62,8%) и Республике Коми (62,3%).

Политика Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией. 13

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Общество В Турции заявили о росте эпидемии коронавируса и новых ограничениях Анкара, 29 июля 2020, 18:36 — REGNUM Новые ограничительные меры могут ввести власти Турции из-за наблюдаемого роста числа случаев заражения коронавирусом в центральных и восточных регионах страны, заявил 29 июля журналистам турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. 71

Общество В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости. 10

Происшествия Сбербанк не стал увольнять сотрудника, обвиненного в домогательствах Сбербанк закончил проверку в отношении двух своих сотрудников, которых в соцсетях обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе банка изданию The Bell.

Политика Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ЛДНР Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

Происшествия С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. 10

Экономика Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". 89

Технологии Google сделала автоматические резервные копии смартфонов бесплатными Google сделала автоматические резервные копии смартфонов с помощью службы Google One бесплатными.