Экономика
МонаВистаСбербанк на фоне пандемии зафиксировал рост безналичных платежей
Сбербанк на своем сайте представил рейтинг регионов России за второй квартал 2020 года по доле безналичных платежей. Больше всего безналичных платежей проводится в Карелии (63,6%), Мурманской области (62,8%) и Республике Коми (62,3%).
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Общество
PayPal официально прекратил внутренние переводы в России
С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России.
Росбалт 17:47
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко объявила о возвращении из США в Россию
Как оказалось, желающих улететь из США в Россию было необычайно много.
OvideO.ru 10:07
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Культура
Вручение премии «Эмми» пройдет удаленно в этом году из-за коронавируса
Недавно стало известно, что 72-я церемония вручения премии «Эмми» состоится в удаленном формате из-за пандемии коронавируса.
Playboyrussia.com 06:52
Кино
Вышел тизер сериала «Правило Коми» о Дональде Трампе
В основу сериала легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги», которая вышла в апреле 2018 года.
Культуромания 13:37
Авто
Илон Маск назвал машины Tesla «слишком дорогими»
Илон Маск заявил, что автомобили, которые Тесла сейчас выпускает, все еще слишком дороги.
За рулем 28 июля в 04:18
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Шоу-бизнес
Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала
ФАН вчера в 02:42
Шоу-бизнес
Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru 03:42
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.
Известия 13:30
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Шоу-бизнес
Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»
Украинская актриса Анна Кошмал провела прямой эфир с поклонниками, в ходе которого рассказала о взаимоотношениях с коллегами по популярному телесериалу «Сваты».
ФАН 07:50
Космос
В США начата разработка новых военных метеорологических спутников
Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна 14:21
Общество
Россияне смогут называться эльфами и гоблинами при переписи
Россиянам разрешат называть себя эльфами и гоблинами в ходе переписи населения.
9111.ru 08:00
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Политика
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ 12:00
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург 06:03
Происшествия
Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
РИА Новости вчера в 23:39
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
Политика
Зеленский предложил сделать государственным праздником Курбан-байрам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны заняться вопросом о придании государственного статуса некоторым религиозным праздникам.
Известия 17:40
Политика
Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "бомбящих всех самолетах" вызывало недоумение пользователей Сети.
РИА Новости 18:01
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жарка погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия 19:29