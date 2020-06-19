Экономика

Sostav.ruSostav.ruСбербанк начал брать комиссию за переводы через банкоматы

Один из клиентов Сбербанка рассказал, что перевел на другой счет 7,5 тыс. рублей, в результате этой операции банк взял комиссию на сумму 75 рублей. В финансовой организации изданию подтвердили, что со 2 июня все переводы через банкомат на карты Сбербанка являются платными.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте
 банка.
Российская газета19 июня в 04:53

Подробнее о событии

Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

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РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

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Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

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URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Известия19 июня в 09:39

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
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Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

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ТАСС 10:06
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Политика

Путин рассказал о точках опоры политической системы России

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Общество

Мосводосток назвал причину подтопления на Варшавском шоссе

Мосводосток назвал причиной подтопления на Варшавском шоссе обильные осадки и перегрузку водосточных сетей, сообщила РИА Новости пресс-служба Мосводостока.
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Культура

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Газета.Ru вчера в 13:10
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Армия и оружие

В России рассказали о смертоносном Ту-22М3

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ГЛАС.RU 05:33
Армия и оружие

США для борьбы с Китаем должны расширить G7 — National Interest

«На фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем, президент США Дональд Трамп объявил, что планирует пригласить Австралию, Южную Корею, Индию и Россию в Большую семерку, которую часто называют просто „Семеркой“», — пишет Гэмбл.
ИА Красная Весна 05:44
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Футбол

СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА

Газета.Ru 12:06
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Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Путешествия

Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов

В Краснодарском крае с 21 июня полностью снят карантин для всех гостей из других регионов России.
Российская газета 05:55
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Авто

В России подорожали автомобили Hyundai

Ценник Creta старого и нового поколения увеличился на 8 тыс. руб. Также, по 10 тысяч рублей получили модели Tucson и его спортивная модификация Tucson N Line, а наибольший повышение стоимости в сумме 15 тыс. руб. было зафиксировано у седанов Elantra и Sonata, а также кроссовера Santa Fe.
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Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
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Общество

Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна

Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

Российская газета 06:36
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 12:41
Общество

На западе Германии установили памятник Ленину

РБК вчера в 15:48
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Общество

Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
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Музыка

У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»

У 38-летнего российского певца Виктора Белана, более известного под своим сценическим псевдонимом Дима Билан, отняли победу на конкурсе «Евровидение» 2008 года.
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Кино

Михаила Ефремова вырежут из сериала

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В ДНР заявили об обстрелах Горловки и Донецка со стороны силовиков

РИА Новости 02:50
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Футбол

Болельщиков ЦСКА могут наказать за расизм

РФС изучит поведения болельщиков ЦСКА в игре с "Зенитом". Будут проверены выкрики армейских фанатов в адрес полузащитника гостей Малкома.
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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