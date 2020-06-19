Экономика

Sostav.ruSostav.ruСбербанк начал брать комиссию за переводы через банкоматы

Один из клиентов Сбербанка рассказал, что перевел на другой счет 7,5 тыс. рублей, в результате этой операции банк взял комиссию на сумму 75 рублей. В финансовой организации изданию подтвердили, что со 2 июня все переводы через банкомат на карты Сбербанка являются платными.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русскомвчера в 12:03

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ruвчера в 04:12

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБКвчера в 08:33

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Известиявчера в 09:39

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24
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Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
1,7K
Политика

Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь

Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
REGNUM 02:02
98
Политика

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
1,1K
Политика

Володин заявил, что «после Путина будет Путин»

По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com вчера в 08:45
7,8K
Футбол

Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Газета.Ru вчера в 16:49
Общество

Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:57
Политика

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль

О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 18 июня в 13:03
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Общество

Генпрокуратура назвала наиболее коррупционные регионы РФ

Что касается регионов с наименьшим уровнем коррупции, то к ним надзорное ведомство отнесло Хакасию, Ингушетию, Алтай, Волгоградскую, Пензенскую, Мурманскую области, Ямало-Ненецкий АО, а также города Петербург и Севастополь.
Южный Федеральный 18 июня в 01:53
2,4K
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 18 июня в 05:55
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Общество

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия вчера в 01:47
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине

Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,7K
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
6,3K
Происшествия

Пожар в ангаре завода на севере Москвы локализован

Пожар в ангаре цементного завода на севере Москвы локализован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:56
Здоровье

В диспансеризацию предлагают включить тестирование на антитела к коронавирусу

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый («Единая Россия») предложил включить в программу диспансеризации тестирование на антитела к коронавирусу.
Коммерсантъ вчера в 23:42
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Футбол

Заболотный высказался о разгромной победе над «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал победу команды над молодёжным составом «Ростова» (10:1) в 23-м туре РПЛ.
Metaratings 01:00
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток — 2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Политика

Германия вызвала российского посла из-за убийства в Берлине

Посла России в Германии вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ по поводу убийства гражданина Грузии в центральном районе Берлина.
Невские Новости 18 июня в 08:12
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Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:40
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Игры

Detroit: Become Human вышла в Steam

CyberSport.ru 18 июня в 08:54
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Происшествия

Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19

Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
REGNUM 02:21
9
Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

В законопроекте предлагается вернуть пенсионерам все недополученные деньги. Таким образом, пенсии могут вырасти более чем на 14%.
ToDay News Ufa вчера в 16:40
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Спорт

Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой

Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
ИноПроСпорт 18 июня в 12:14
Шоу-бизнес

Актер Домогаров объяснил свой пост про Ефремова

Невские Новости вчера в 00:42
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Политика

Нуланд предлагает «надавить» на Путина изнутри страны

Согласно утверждению Нуланд, Россия не является "монолитной и незыблемой" страной, в последнее время на территории страны растет недовольство граждан, неудовлетворенных правлением Путина.
Военное обозрение 18 июня в 04:10
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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