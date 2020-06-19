Экономика
Sostav.ruСбербанк начал брать комиссию за переводы через банкоматы
Один из клиентов Сбербанка рассказал, что перевел на другой счет 7,5 тыс. рублей, в результате этой операции банк взял комиссию на сумму 75 рублей. В финансовой организации изданию подтвердили, что со 2 июня все переводы через банкомат на карты Сбербанка являются платными.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Коммерсантъ вчера в 13:41
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Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19
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Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
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США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
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