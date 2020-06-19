Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Один из клиентов Сбербанка рассказал, что перевел на другой счет 7,5 тыс. рублей, в результате этой операции банк взял комиссию на сумму 75 рублей. В финансовой организации изданию подтвердили, что со 2 июня все переводы через банкомат на карты Сбербанка являются платными.

Сбербанк начал брать комиссию за переводы через банкоматы

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