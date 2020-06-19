Экономика

Sostav.ruSostav.ruСбербанк начал брать комиссию за переводы через банкоматы

Один из клиентов Сбербанка рассказал, что перевел на другой счет 7,5 тыс. рублей, в результате этой операции банк взял комиссию на сумму 75 рублей. В финансовой организации изданию подтвердили, что со 2 июня все переводы через банкомат на карты Сбербанка являются платными.
Читать в источнике
Комментировать4,2K
с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском19 июня в 12:03

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Известия19 июня в 09:39

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
528
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
212
Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
52
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
608
Футбол

СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА

Газета.Ru 12:06
1
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Наука

Найден биомаркер продолжительности жизни

Live24 19 июня в 07:23
5
Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv 09:12
440
Здоровье

Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови

Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa 12:35
Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
86
Путешествия

Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов

В Краснодарском крае с 21 июня полностью снят карантин для всех гостей из других регионов России.
Российская газета 05:55
1
Культура

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

ТАСС вчера в 11:55
169
Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
816
Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS 06:28
11
Футбол

Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста на игре с «Оренбургом»

Говорит Москва 11:46
Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
98
Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал обещанную на большой пресс-конференции в декабре прошлого года статью о Второй мировой войне.
Военное дело 18 июня в 16:42
3,7K
Единоборства

Чемпион UFC Джонс принял вызов Майка Тайсона

Чемпион UFC Джон Джонс ответил на вызов легендарного боксера Майка Тайсона. Боец согласился выйти против него в октагон.
Pravda.Ru 09:39
1
Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС 08:42
33
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
235
Происшествия

Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте

В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице.
RT на русском 10:24
Происшествия

В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков

В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
3
Общество

NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа

Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома) в субботу собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы, чему могли способствовать подростки из социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop, сообщило издание New York Times.
РИА Новости 10:20
Футбол

Новиков: если регламент не изменят, с ЦСКА сыграет молодёжка «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что команда будет играть с ЦСКА молодёжным составом, если регламент возобновления РПЛ не будет изменён.
Чемпионат 12:01
Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
107
Политика

В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая

Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение 19 июня в 23:40
582
Политика

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - пояснил президент.
ТАСС 07:22
9,3K
Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
398
Авто

Минпромторг предоставит россиянам скидки на покупку авто от 10 до 25%

На максимальную скидку в размере 25% могут рассчитывать жители Дальнего Востока. Для этого будет достаточно даже временной регистрации.
iReactor 07:59
6
Общество

Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

Lenta.ru 10:59
19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное