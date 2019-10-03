Происшествия
ИзвестияСбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов. В настоящее время кредитная организация проводит служебное расследование. Как отметили в банке, об утечке информации по кредитным картам стало известно 2 октября.
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Футбол
«Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство команды
Советский спорт 10:20
Происшествия
5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже
Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Общество
Елена Малышева требует увеличить пенсионный возраст до 67 лет
Известная телеведущая Елена Малышева уверена, что России срочно нужно проводить пенсионную реформу и увеличить срок выхода на пенсию до 67 лет.
KurskTV.ru 07:14
Политика
Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме
Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Технологии
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru вчера в 04:10
Политика
На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов
На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора.
РБК 21:18
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro.
Lenta.ru 06:16
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд вчера в 08:21
Экономика
РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд рублей
Победителем аукциона по продаже 100% минус одна акция дочернего предприятия "Российских железных дорог" - "Вагонной ремонтной компания - 3" стала компания "Бизнес Оптима", цена приобретения актива составила 8,65 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.
ТАСС 12:12
Происшествия
В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка
Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM 11:17
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 11:42
Авто
Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем
Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.
32CARS.ru 04:53
Авто
Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1%
В сентябре 2019 года дилеры LADA реализовали в России 31 516 новых автомобилей, что на 1,1% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 09:30
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Футбол
Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»
34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 01 октября в 11:57
Политика
Путин сообщил о попытках помешать началу российской операции в Сирии
Некоторые зарубежные партнеры пытались помешать началу операции российских ВКС в Сирии.
РБК 12:20
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Армия и оружие
Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры
Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.
Комсомольская правда 19:56
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru 21:08
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Общество
Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей
Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.
РБК 22:23
Шоу-бизнес
Бузова дала концерт в Барнауле. Зал скандировал ее песни
Трусики Бузовой продают за пять тысяч рублей Оранжевые трусики певица надевала на съемках рекламы Она также выложила небольшую запись с концерта, на которой видно, что барнаульцы громко скандируют ее песни и, видимо, получают огромное удовольствие от того, что могут спеть полюбившиеся хиты вместе со звездой.
АМИТЕЛ 22:15
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Музыка
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 07:23
Недвижимость
Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Транспорт
ГИБДД порекомендовала не штрафовать водителей за нарушения в непогоду
Как отмечается, штрафы перестанут налагаться, если нарушения произошли во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса, а также при жалобах граждан на плохую работу камер, при отключении светофоров и другое.
Газета.Ru вчера в 06:21
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12