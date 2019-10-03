Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов. В настоящее время кредитная организация проводит служебное расследование. Как отметили в банке, об утечке информации по кредитным картам стало известно 2 октября.

Происшествия 5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.

Общество Елена Малышева требует увеличить пенсионный возраст до 67 лет Известная телеведущая Елена Малышева уверена, что России срочно нужно проводить пенсионную реформу и увеличить срок выхода на пенсию до 67 лет.

Политика Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Технологии «МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве «Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».

Политика На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro.

Экономика РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд рублей Победителем аукциона по продаже 100% минус одна акция дочернего предприятия "Российских железных дорог" - "Вагонной ремонтной компания - 3" стала компания "Бизнес Оптима", цена приобретения актива составила 8,65 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.

Происшествия В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Политика Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

Авто Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.

Авто Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1% В сентябре 2019 года дилеры LADA реализовали в России 31 516 новых автомобилей, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

Происшествия Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.

Футбол Доменико Тедеско может возглавить «Спартак» 34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.

Политика Путин сообщил о попытках помешать началу российской операции в Сирии Некоторые зарубежные партнеры пытались помешать началу операции российских ВКС в Сирии.

Армия и оружие Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.

Политика Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.

Футбол «Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе» В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.

Общество Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.

Шоу-бизнес Бузова дала концерт в Барнауле. Зал скандировал ее песни Трусики Бузовой продают за пять тысяч рублей Оранжевые трусики певица надевала на съемках рекламы Она также выложила небольшую запись с концерта, на которой видно, что барнаульцы громко скандируют ее песни и, видимо, получают огромное удовольствие от того, что могут спеть полюбившиеся хиты вместе со звездой.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.

Музыка Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.

Недвижимость Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.

Транспорт ГИБДД порекомендовала не штрафовать водителей за нарушения в непогоду Как отмечается, штрафы перестанут налагаться, если нарушения произошли во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса, а также при жалобах граждан на плохую работу камер, при отключении светофоров и другое.