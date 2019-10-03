Происшествия

ИзвестияИзвестияСбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов. В настоящее время кредитная организация проводит служебное расследование. Как отметили в банке, об утечке информации по кредитным картам стало известно 2 октября.
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Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

РИА Новости11:18

200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

Вести.Ru11:39

В Сбербанке назвали некорректными сообщения об утечке 60 млн записей

RT на русском12:27

Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

РБК15:23

Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов

Коммерсантъ11:53

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Интерфакс11:34

Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

ТАСС12:34
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Политика

Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ

Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.
Газета.Ru 16:04
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Происшествия

Родители изнасиловали свою дочь вместе с друзьями на Брянщине

Регион online вчера в 07:04
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество

«Магнит» сократит число собственных торговых марок

Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика

В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17

Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik вчера в 03:07
Шоу-бизнес

Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем

Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Политика

Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Автоспорт

В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM

В следующем году Россия примет легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM.
Inc-news.ru 14:17
Футбол

«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент».
Чемпионат 15:00
Политика

США вновь отказали российским дипломатам в визах

США вновь не выдали визы российским дипломатам.
Вести.Ru 13:14
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появилась в компании своей большой семьи, сообщает Wday.ru.
UfacityNews.ru 08:46
Политика

Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.
Национальная служба новостей 12:38
Политика

В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании

Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru 09:05
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Футбол

Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»

Pravda.Ru вчера в 08:21
Политика

Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Футбол

Обамеянг назвал клоуном гендиректора «Боруссии»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на высказывания гендиректора «Боруссии» Ханса-Йоакима Ватцке, заявившего, что переезд нападающего в Лондон был обусловлен исключительно финансовыми соображениями.
Metaratings 10:31
Здоровье

Эти продукты нужно есть людям при злоупотреблении алкоголем

Поддерживать здоровую микрофлору пищеварительной системы помогут кисломолочные продукты.
Московский Комсомолец вчера в 08:28
Происшествия

Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа

Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Политика

Глава комитета Рады: Украина не подписывала «формулу Штайнмайера»

Накануне, 1 октября, украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Футбол

Матч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24.
Газета.Ru 16:21
Экономика

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости вчера в 13:14
Политика

Путин ответил на вопрос о «близости к раю»

Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.
РИА Новости 14:17
Культура

СМИ узнали имя нового руководителя театра «Ленком»

По данным СМИ, труппа «Ленкома» в день похорон Захарова обратилась к Варшаверу с просьбой возглавить театр.
ТК Звезда 16:25
Армия и оружие

Россия учла опыт Сирии и создала фортификацию для защиты от дронов

Террористы неоднократно пытались совершать атаки с помощью беспилотников на объекты РФ, находящиеся на сирийской территории.
HotGeo 07:45
Политика

Италия пригрозила ответными мерами на пошлины США

В Италии пригрозили Соединенным Штатам ответной реакцией на введение пошлин на товары из Европы.
РЕН ТВ 16:17
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