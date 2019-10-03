Происшествия
ИзвестияСбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов. В настоящее время кредитная организация проводит служебное расследование. Как отметили в банке, об утечке информации по кредитным картам стало известно 2 октября.
Читать в источнике
Оценить1047
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ
Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.
Газета.Ru 16:04
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Происшествия
Родители изнасиловали свою дочь вместе с друзьями на Брянщине
Регион online вчера в 07:04
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Автоспорт
В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM
В следующем году Россия примет легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM.
Inc-news.ru 14:17
Футбол
«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы
В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент».
Чемпионат 15:00
Политика
США вновь отказали российским дипломатам в визах
США вновь не выдали визы российским дипломатам.
Вести.Ru 13:14
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появилась в компании своей большой семьи, сообщает Wday.ru.
UfacityNews.ru 08:46
Политика
Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.
Национальная служба новостей 12:38
Политика
В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании
Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru 09:05
Футбол
Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»
Pravda.Ru вчера в 08:21
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Футбол
Обамеянг назвал клоуном гендиректора «Боруссии»
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на высказывания гендиректора «Боруссии» Ханса-Йоакима Ватцке, заявившего, что переезд нападающего в Лондон был обусловлен исключительно финансовыми соображениями.
Metaratings 10:31
Здоровье
Эти продукты нужно есть людям при злоупотреблении алкоголем
Поддерживать здоровую микрофлору пищеварительной системы помогут кисломолочные продукты.
Московский Комсомолец вчера в 08:28
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Политика
Глава комитета Рады: Украина не подписывала «формулу Штайнмайера»
Накануне, 1 октября, украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Футбол
Матч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24.
Газета.Ru 16:21
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости вчера в 13:14
Политика
Путин ответил на вопрос о «близости к раю»
Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.
РИА Новости 14:17
Культура
СМИ узнали имя нового руководителя театра «Ленком»
По данным СМИ, труппа «Ленкома» в день похорон Захарова обратилась к Варшаверу с просьбой возглавить театр.
ТК Звезда 16:25
Армия и оружие
Россия учла опыт Сирии и создала фортификацию для защиты от дронов
Террористы неоднократно пытались совершать атаки с помощью беспилотников на объекты РФ, находящиеся на сирийской территории.
HotGeo 07:45
Политика
Италия пригрозила ответными мерами на пошлины США
В Италии пригрозили Соединенным Штатам ответной реакцией на введение пошлин на товары из Европы.
РЕН ТВ 16:17