Происшествия

ИзвестияИзвестияСбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов. В настоящее время кредитная организация проводит служебное расследование. Как отметили в банке, об утечке информации по кредитным картам стало известно 2 октября.
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Сбербанк рассказал СМИ, какие действия предпринимает в связи с утечкой данных

SIA.ruвчера в 20:11

Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

РБКвчера в 15:23

Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов

Коммерсантъвчера в 11:53

Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

ТАССвчера в 12:34

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

РИА Новостивчера в 11:18

200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

Вести.Ruвчера в 11:39

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Интерфаксвчера в 11:34
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика

Путин допустил продление контракта с Украиной по транзиту газа

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства.
Pravda.Ru вчера в 08:00
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета вчера в 18:35
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru вчера в 05:33
Футбол

Представлен детальный проект мемориала Черенкова

Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.
Бомбардир.ру вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 02 октября в 10:48
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия

В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт

В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm 02 октября в 11:17
Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Красноярском крае

Байкал24 вчера в 23:37
Армия и оружие

Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе

Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
RT на русском вчера в 05:37
Общество

Дождливая и ветреная погода ждет сахалинцев в первые выходные октября

Первые октябрьские дни порадовали сахалинцев теплом, днём воздух прогревался до 18-24 . Но уже 3 октября осень напомнила о себе.
АСТВ вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Энергетика

В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании

Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru вчера в 09:05
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Политика

Демократы обвинили Трампа в призыве к иностранному вмешательству

Президент США Дональд Трамп призвал иностранное государство вмешаться в процесс президентских выборов в Соединенных Штатов, заявила спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 18:04
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Политика

Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Армия и оружие

Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

Красная весна 02 октября в 15:05
Политика

Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
ТАСС вчера в 07:35
Армия и оружие

Россия развернет в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении

Известия вчера в 17:58
Кино

Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Политика

Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Футбол

Донецкий «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" встретятся с киевским "Динамо" в матче 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
РИА Новости вчера в 07:22
Футбол

Дмитрий Комбаров объяснил, почему ушел из «Спартака» вслед за Глушаковым

РИА Новости вчера в 07:45
Наука

Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor 02 октября в 06:07
Политика

WSJ узнала причину отставки Трампом посла на Украине

Президент США Дональд Трамп отозвал своего посла на Украине Мэри Йованович на фоне того, как месяцами получал на нее жалобы от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 19:29
Происшествия

В Забайкалье в самолете ДОСААФ нашли 150 кг незаконно выловленной рыбы

ТАСС вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Сябитова упрекнула Бузову и Батрутдинова в подрыве семейных ценностей

Профессиональная сваха и телеведущая Роза Сябитова раскритиковала поведение телеведущей Ольги Бузовой и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.
Вечерняя Москва вчера в 05:35
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