Происшествия

ИзвестияИзвестияСбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов. В настоящее время кредитная организация проводит служебное расследование. Как отметили в банке, об утечке информации по кредитным картам стало известно 2 октября.
Читать в источнике
Комментировать887

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал СМИ, какие действия предпринимает в связи с утечкой данных

SIA.ru20:11

Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

РБК15:23

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Интерфакс11:34

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

РИА Новости11:18

Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов

Коммерсантъ11:53

200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

Вести.Ru11:39

Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

ТАСС12:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

Piter.tv вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца

На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снялась обнаженной

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° 11:55
Политика

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Гаджеты

Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

Коммерсантъ 04:30
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известия 19:37
Происшествия

Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Политика

Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову

Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Футбол

«Краснодар» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" дома потерпел поражение от испанского "Хетафе" со счетом 1:2.
Нева Спорт 17:01
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Энергетика

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Здоровье

Названо лучшее время для прививки от гриппа

Как отметил другой врач Скотт Поли из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, несмотря на то, что вакцинацию предпочтительнее делать до конца октября, более поздняя вакцинация также будет полезна, и потому прививки от гриппа должны оставаться доступными даже в сезон болезни.
РЕН ТВ 20:28
Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Армия и оружие

НОАК продемонстрировала растущую мощь

Красная звезда 17:00
Футбол

«Арсенал» разгромил «Стандард» в матче Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" нанес разгромное поражение льежскому "Стандарду" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:49
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 01 октября в 11:45
Политика

Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб сторонников

Как сообщает газета The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп принял решение отозвать посла США на Украине Мари Йованович в связи с тем, что она якобы препятствовала расследованию в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец 19:05
Недвижимость

Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Спорт

IAAF пересмотрела результат забега с Шубенковым на ЧМ в Катаре

Sportbox.RU 19:39
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Интернет

Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram

Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 16:45
Политика

Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 18:13
Гаджеты

Apple готовится представить новые AirPods с функцией шумоподавления

Компания Apple готовится представить новые AirPods третьего поколения.
Собака.ru 05:41
Футбол

Зырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»

Наставник молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов рассказал о причинах крупного поражения его подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики».
Петербургский дневник вчера в 11:27
Политика

Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия 19:51
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке

Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Политика

Депутат Рады сообщил о прекращении поставок угля с России на Украину

Депутат украинского парламент Волынец утверждает, что Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию.
ИА Новороссия 16:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное