Недвижимость

РБКРБКСбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по жилищным кредитам для самозанятых при покупке квартиры на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке жилья в новостройке — 7%.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых с минимальной ставкой 7%

Коммерсантъ09:39

В России появится ипотека для самозанятых

URA.Ru06:45

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Ведомости07:32

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

РБК07:10

Сбербанк начал выдачу ипотечных кредитов самозанятым

News.ru07:02

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Lenta.ru09:15

Сбербанк начинает выдачу ипотечных кредитов самозанятым

Интерфакс06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:15, Ашберн
Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

Вести.Ru 11:30
Здоровье

Что нельзя делать с похмелья

Специалисты рассказали, что нельзя делать с похмелья.
Пермь открытая 09:51
Экономика

Nikkei: капитализация Alibaba достигла $570 млрд

Рыночная стоимость Alibaba по итогам года составила $570 млрд, что на 60% выше аналогичного показателя годом ранее.
ТАСС 01:34
Политика

WP: Трамп подыскивает замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Газета.Ru 17:47
Происшествия

Сотни жителей забайкальского села остались без тепла в -30 °C

REGNUM 06:00
Политика

Депутат Рады отметил, что Крымский мост сделал Кубань ближе к Украине

В середине декабря Гончаренко на заседании Рады призвал "заполучить" Кубань в сверу интересов Киева.
РЕН ТВ 18:58
Общество

Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья

Известия 04:19
Шоу-бизнес

Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации

Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
РЕН ТВ 24 декабря в 11:26
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову взять в жены его дочь

Иван Охлобыстин посетил студию Бориса Корчевникова в компании дочери Анфисы.
Дни24 12:33
Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Космос

Астрономы описывают бурный выброс черной дыры

В недавней статье в Astrophysical Journal Letters Кальзадилла и его соавторы описывают вспышку в скоплении галактик SPT-CLJ0528-5300 (SPT-0528).
AstroNews.ru 24 декабря в 12:59
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцах актрисы «на шесте»

RuNews24.ru 18:54
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Интерфакс 18:22
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Шоу-бизнес

Апина рассказала о состоянии Моисеева

WomanHit.ru 10:06
Армия и оружие

Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Военное обозрение 05:38
Шоу-бизнес

Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»

Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
NewInform 12:48
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Ugpressa.ru вчера в 09:29
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата.
РИА Новости 17:30
Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Российская газета 11:12
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Российская газета 04:34
Культура

Кевин Спейси поздравил зрителей от имени Фрэнка Андервуда

Интермонитор.ру 00:20
Происшествия

После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ 16:44
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Гаджеты

Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3

Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
RuNews24.ru 08:45
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы

Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Московский Комсомолец 03:10
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Коммерсантъ 10:11
Шоу-бизнес

Старший сын Валерии с женой впервые вышел в свет после тайной свадьбы

Старший сын Валерии 25-летний Артемий Шульгин впервые вышел в свет с женой Натальей Коренной. Пара тайно сыграла свадьбу летом этого года.
Актуальные Новости вчера в 21:00
Кино

В «Сватах» появится новый персонаж Палыч

Культуромания 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное