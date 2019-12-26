Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по жилищным кредитам для самозанятых при покупке квартиры на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке жилья в новостройке — 7%.

Политика WP: Трамп подыскивает замену Помпео Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.

Космос Астрономы описывают бурный выброс черной дыры В недавней статье в Astrophysical Journal Letters Кальзадилла и его соавторы описывают вспышку в скоплении галактик SPT-CLJ0528-5300 (SPT-0528).

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Шоу-бизнес Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке» Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Общество Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата.

Происшествия Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.

Гаджеты Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3 Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.