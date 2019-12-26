Недвижимость
РБКСбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по жилищным кредитам для самозанятых при покупке квартиры на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке жилья в новостройке — 7%.
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Здоровье
Что нельзя делать с похмелья
Специалисты рассказали, что нельзя делать с похмелья.
Экономика
Nikkei: капитализация Alibaba достигла $570 млрд
Рыночная стоимость Alibaba по итогам года составила $570 млрд, что на 60% выше аналогичного показателя годом ранее.
Политика
WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Политика
Депутат Рады отметил, что Крымский мост сделал Кубань ближе к Украине
В середине декабря Гончаренко на заседании Рады призвал "заполучить" Кубань в сверу интересов Киева.
Шоу-бизнес
Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации
Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову взять в жены его дочь
Иван Охлобыстин посетил студию Бориса Корчевникова в компании дочери Анфисы.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Космос
Астрономы описывают бурный выброс черной дыры
В недавней статье в Astrophysical Journal Letters Кальзадилла и его соавторы описывают вспышку в скоплении галактик SPT-CLJ0528-5300 (SPT-0528).
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Шоу-бизнес
Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»
Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Культура
Кевин Спейси поздравил зрителей от имени Фрэнка Андервуда
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Гаджеты
Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3
Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии с женой впервые вышел в свет после тайной свадьбы
Старший сын Валерии 25-летний Артемий Шульгин впервые вышел в свет с женой Натальей Коренной. Пара тайно сыграла свадьбу летом этого года.
Кино