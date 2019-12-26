Недвижимость

РБКРБКСбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по жилищным кредитам для самозанятых при покупке квартиры на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке жилья в новостройке — 7%.
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Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых с минимальной ставкой 7%

Коммерсантъ09:39

В России появится ипотека для самозанятых

URA.Ru06:45

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Ведомости07:32

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

РБК07:10

Сбербанк начал выдачу ипотечных кредитов самозанятым

News.ru07:02

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Lenta.ru09:15

Сбербанк начинает выдачу ипотечных кредитов самозанятым

Интерфакс06:44
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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
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Безысходность ситуации вынуждает их надеяться лишь на обмен, но и здесь возникают проблемы.
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Саша Грей стала стримером на Twitch

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Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.
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Известия 04:19
Экономика

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

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В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»

В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
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Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
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