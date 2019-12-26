Недвижимость
РБКСбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по жилищным кредитам для самозанятых при покупке квартиры на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке жилья в новостройке — 7%.
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Общество
Умерла худрук «Современника» Галина Волчек
Происшествия
В автобусе, попавшем в ДТП под Липецком, находились граждане Грузии
Все погибшие и пострадавшие при опрокидывании рейсового автобуса в Липецкой области являются гражданами Грузии, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона.
Единоборства
Александр Емельяненко принял вызов Кадырова
Скандальный российский боец Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Политика
Путин посетил балет в Большом театре
Политика
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду
В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Экономика
АФК «Система» полностью вышла из капитала МТС Банка
ПАО АФК "Система" продала 4,5% акций МТС Банка за 1,4 млрд рублей компании Mobile TeleSystems B.V, "дочке" ПАО "МТС".
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Религия
РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ньюкасл»
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура АПЛ.
Политика
«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»
Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Милан» и одержал третью победу кряду
Общество
Самый роскошный жилой дом России обнаружили на Рублевке
Общество
Названы ограничивающие рост российской экономики причины
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал ограничивающими рост российской экономики причинами социальное неравенство и бедность.