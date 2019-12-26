Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по жилищным кредитам для самозанятых при покупке квартиры на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке жилья в новостройке — 7%.

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Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

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Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

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Армия и оружие Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin «В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.