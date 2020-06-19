Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы, пишет «Коммерсантъ». С начала лета за перечисление любой суммы нужно платить 1%. В марте зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова заверяла, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц останутся без комиссий.

Сбербанк начал взимать комиссию с переводов через банкоматы

Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 343

Финансы Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5% Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. 1K

Наука В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента. 1

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии. 845

Политика Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека. 6

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 104

Футбол Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».

Гаджеты Apple может переименовать iPhone и iOS Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone. 14

Политика Аксенов заявил, что Крым справится без поставок воды с Украины Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров справится без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, никто не позволит шантажировать крымчан этим вопросом.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 423

Авто В новом Mercedes-Benz S-Class оставят мотор V12 Уже в самое ближайшее время Mercedes-Benz снимет завесу тайны с нового седана S-Class, кузов которого получит маркировку W223. 1

Политика Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. 102

Экономика Акционеры не рассматривают вариант приостановки работы «ВСМПО-Ависмы» Акционеры одного из крупнейших мировых производителей титана – корпорации "ВСМПО-Ависма" не рассматривают возможность приостановки работы предприятия на фоне сокращения авиаперевозок, заявили основные владельцы компании.

Происшествия В Карачаево-Черкесии нашли мертвыми двух пропавших детей Несовершеннолетних брата и сестру, пропавших 16 июня в Хабезском районе Карачаево-Черкесии, нашли мертвыми, сообщили РБК в пресс-службе СК по республике. 71

Шоу-бизнес Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

Авто Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир». 71

Происшествия Индиец разбил новый Volkswagen через несколько секунд после покупки В Индии владелец нового хетчбэка Volkswagen Polo разбил свой автомобиль через несколько секунд после покупки.

Общество Адвокат объяснил, кто ведет процесс по делу Бабарико Дмитрий Лаевский, один из адвокатов кандидата на должность белорусского лидера Виктора Бабарико, который накануне был задержан сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии, заявил, что политик находится в СИЗО КГБ, ведомство является «органом, ведущим процесс».

Политика Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выйти из ситуации с минимальными потерями. 17

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от проекта "Северный поток - 2" в связи с делом об убийстве в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину. 26