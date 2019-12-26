Недвижимость

НТРНТРСбербанк начинает выдавать ипотеку самозанятым гражданам

Новая услуга Сбербанка призвана решить проблему самозанятых граждан, которые раньше не могли подтвердить свои доходы. Воспользоватьсяей можно, подключив сервис «Свое дело» в приложении банка.
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Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Lenta.ru09:15

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Ведомости07:32

Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых

РИА Новости06:25

Сбербанк начал выдачу ипотечных кредитов самозанятым

News.ru07:02

В России появится ипотека для самозанятых

URA.Ru06:45

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

РБК07:10

Сбербанк начинает выдачу ипотечных кредитов самозанятым

Интерфакс06:44
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В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
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По словам эксперта, не рекомендуется на долгое время оставлять на зарядке смартфон, который набрал 100-процентный уровень зарядки.
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Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»

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