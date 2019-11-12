Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.

с чего всё началось

Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом. Об этом со ссылкой на близкие к банку источники и участников рынка сообщает «Коммерсантъ». В Сбербанке сообщили, что пилотный проект по доставке карт, в первую очередь, нацелен на изучение спроса на сервис.

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