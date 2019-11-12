Экономика
РБКСбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом
Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом. Об этом со ссылкой на близкие к банку источники и участников рынка сообщает «Коммерсантъ». В Сбербанке сообщили, что пилотный проект по доставке карт, в первую очередь, нацелен на изучение спроса на сервис.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.Коммерсантъвчера в 17:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:30, Ашберн
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
РБК 04:16
Происшествия
Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы
Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Газета.Ru 03:39
Авто
Цены на автомобили в России растут при падении спроса
"Производители могут удержаться на плаву только повышая цены, из-за падения доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши", - считает руководитель "Фаворит Моторс" Владимир Попов.
Новые автомобили 10 ноября в 22:50
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 10 ноября в 18:47
Футбол
Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 05:09
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск 02:10
Общество
Проект «Северный поток – 2» будет завершён до конца года
«Северный поток - 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Говорит Москва 04:30
Общество
В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером
Как пишет израильский эксперт Джонатан Якобсон в издании Haaretz, Россия может вернуть себе мировое лидерство и укрепить статус на международной арене благодаря климатическим изменениям.
Expert.ru вчера в 23:50
Наука
Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи
В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Naked Science 08 ноября в 19:01
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
REGNUM 05:03
Кино
Сериал «Титаны» продлен на третий сезон
Киноафиша России 02:37
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее за мусор в комнате
Актуальные Новости 04:05
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
РИА Новости 05:16
Политика
На Украине поведали о попытках Зеленского договориться с Путиным
По мнению украинского дипломата, каждый глава Украины делает попытку договориться с Путиным, чтобы найти возможность построить отношения, «чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала».
Lenta.ru 03:03
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
РИА Новости 02:29
Политика
День победного окончания Великого стояния на Угре отметили концертом
ГТРК Калуга вчера в 09:21
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК 04:08
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания вчера в 00:41
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Экономика
Российский рекламный рынок в 2020 году ускорит рост
В 2019 году общие затраты рекламодателей, по словам гендиректора российского офиса GroupM Марии Колосовой, увеличатся на 3%, до 483 млрд руб. Рост всего рынка обеспечит только сегмент интернет-рекламы, следует из прогноза GroupM.
РБК 04:35
Спорт
Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Действующий глава WADA Крэйг Риди анонсировал лишение статуса соответствия российского агентства РУСАДА.
Газета.Ru вчера в 15:58