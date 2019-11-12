Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.

с чего всё началось

Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам. В настоящее время речь идет только о перевыпущенных картах, но с декабря можно будет заказать и новые, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банке и участников рынка.

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