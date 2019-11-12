Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк начнет доставлять банковские карты на дом

Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам. В настоящее время речь идет только о перевыпущенных картах, но с декабря можно будет заказать и новые, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банке и участников рынка.
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с чего всё началось

Сбербанк пошел в разнос

Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом

Lenta.ru04:08

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Интерфакс02:35

«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом

Ведомостивчера в 19:01

Сбербанк запустил платную доставку карт на дом

News.ru00:02

Сбербанк запустит сервис доставки банковских карт на дом

Телеканал 360°вчера в 20:09

Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом

РБК00:46

Сбербанк пошел в разнос

Коммерсантъвчера в 17:43
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В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross.
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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу

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Общество

Социологи оценили уровень доверия россиян к губернаторам

ФОМ объяснил рост доверия к руководителям регионов новой кадровой политикой президента России Владимира Путина, согласно которой непопулярных губернаторов сменяют «люди, получающие от жителей немалый кредит доверия».
РБК 09:03
Наука

В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей

Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
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Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
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Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
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В России предложили сократить срок использования шипованной резины

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Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки.
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Игроки «Спартака» разных лет простились с Анатолием Крутиковым

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Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался недоволен вопросами журналистов после поражения в группе Итогового турнира ATP.
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В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
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Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

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Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза

Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
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