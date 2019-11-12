Экономика
Lenta.ruСбербанк начнет доставлять банковские карты на дом
Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам. В настоящее время речь идет только о перевыпущенных картах, но с декабря можно будет заказать и новые, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банке и участников рынка.
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с чего всё началось
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.Коммерсантъвчера в 17:43
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Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink
Накануне, 11 ноября, в 9:56 по восточному времени США с космодрома NASA (штат Флорида) успешно осуществлён пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 мини-спутников.
Inc-news.ru 01:22
Технологии
Дудь поговорил с автором теории о Девятой планете
Известный блогер Юрий Дудь взял интервью у астрофизика Константина Батыгина, который преподает в Калифорнийском технологическом университете.
Московский Комсомолец 07:57
Авто
Появилась внедорожная версия Mitsubishi Xpander
Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross.
REGNUM 07:44
Политика
Порошенко заявил, что Крым «точно будет украинским»
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Общество
В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России
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РБК 08:45
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк попросил принести ему очки
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов в беседе с председателем Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александром Холодовым попросил принести ему в СИЗО очки.
Известия 08:29
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
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ФФККР призвала ISU изучить судейские решения по российским фигуристам
РИА Новости 03:44
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Общество
Социологи оценили уровень доверия россиян к губернаторам
ФОМ объяснил рост доверия к руководителям регионов новой кадровой политикой президента России Владимира Путина, согласно которой непопулярных губернаторов сменяют «люди, получающие от жителей немалый кредит доверия».
РБК 09:03
Наука
В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
МедиаПоток 07:02
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
РИА Новости 05:52
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 08:14
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
РИА Новости 02:29
Спорт
Американская гимнастка погибла при падении с брусьев
Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки.
Вести.Ru 07:06
Шоу-бизнес
Шепелев сделал предложение возлюбленной
Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Московский Комсомолец 07:07
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Рафаэль Надаль разозлился на журналиста из-за вопроса о жене
Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался недоволен вопросами журналистов после поражения в группе Итогового турнира ATP.
GoTennis.ru 03:05
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Известия 03:32
Технологии
Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра
Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
3DNews вчера в 08:25
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Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
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Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
RT на русском вчера в 05:49