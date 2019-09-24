Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.

Происшествия Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

Политика Зеленский не попал в число выступающих на Генассамблее ООН лидеров Президент Украины Владимир Зеленский не попал в список лидеров, которые выступят с докладом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Политика Германия выдает визы жителям Донбасса по российским паспортам Отмечается, что с апреля Германия выдала почти 100 тыс. виз владельцам российских паспортов, часть из них приходится на жителей Донбасса.

Экономика Путин обсудил с Медведевым бюджет России на 2020-2022 годы Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет профицитным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Наука Учёные объяснили, почему мозг не хранит сны Японские учёные из Нагойского университета установили, что группа клеток в мозге препятствует хранению информации о снах, сообщает издание Science.Исследователи проводили опыты на мышах и обратили внимание на одну особенность работы гипоталамуса — центра, который контролирует выработку многих гормонов.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Общество Госдума приняла закон об усилении ответственности для браконьеров Ответственность за незаконную добычу краснокнижных животных будет усилена - соответствующие поправки в 258-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации приняла о окончательном, третьем чтении Госдума на пленарном заседании во вторник.

Гаджеты Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.

Баскетбол Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.

Авто В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.

Общество Комиссия РАН нашла плагиат и лженауку у 56 кандидатов в академики Авторы доклада предложили ученым, которых подозревают в недобросовестности, выступить в свою защиту «в обстановке публичной и гласной научной дискуссии».

Политика Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".

Политика Суд ЕС частично аннулировал санкции против Януковича Суд общей юрисдикции Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Автоспорт FIA отклонила протест Alfa Romeo на штраф в Хоккенхайме 24 сентября апелляционный суд FIA рассмотрел протест, поданный командой Alfa Romeo после штрафа на Гран При Германии.

Политика В Госдуме оценили заявление Украины о морской границе с Россией 23 сентября украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.

Политика Трамп назвал условие выделения помощи Украине США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.

Экономика Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Глава Нацполиции Украины подал в отставку Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

Политика Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».