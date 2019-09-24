Авто
Retail & LoyaltyСбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
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Шоу-бизнес
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
РИА Новости вчера в 06:13
Происшествия
Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника
В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
Взгляд.ру 07:05
Политика
Зеленский не попал в число выступающих на Генассамблее ООН лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский не попал в список лидеров, которые выступят с докладом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 10:13
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика
Германия выдает визы жителям Донбасса по российским паспортам
Отмечается, что с апреля Германия выдала почти 100 тыс. виз владельцам российских паспортов, часть из них приходится на жителей Донбасса.
Взгляд.ру 09:03
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет России на 2020-2022 годы
Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет профицитным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Парламентская газета вчера в 06:30
Наука
Учёные объяснили, почему мозг не хранит сны
Японские учёные из Нагойского университета установили, что группа клеток в мозге препятствует хранению информации о снах, сообщает издание Science.Исследователи проводили опыты на мышах и обратили внимание на одну особенность работы гипоталамуса — центра, который контролирует выработку многих гормонов.
Клопс 05:39
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Общество
Госдума приняла закон об усилении ответственности для браконьеров
Ответственность за незаконную добычу краснокнижных животных будет усилена - соответствующие поправки в 258-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации приняла о окончательном, третьем чтении Госдума на пленарном заседании во вторник.
Российская газета 06:44
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей
Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.
РИА Новости 09:21
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Авто
В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей
Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
Новые автомобили вчера в 12:19
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Общество
Комиссия РАН нашла плагиат и лженауку у 56 кандидатов в академики
Авторы доклада предложили ученым, которых подозревают в недобросовестности, выступить в свою защиту «в обстановке публичной и гласной научной дискуссии».
Snob.ru вчера в 20:18
Политика
Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22
Политика
Суд ЕС частично аннулировал санкции против Януковича
Суд общей юрисдикции Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.
РБК 08:39
Автоспорт
FIA отклонила протест Alfa Romeo на штраф в Хоккенхайме
24 сентября апелляционный суд FIA рассмотрел протест, поданный командой Alfa Romeo после штрафа на Гран При Германии.
Autosport.com.ru 07:53
Политика
В Госдуме оценили заявление Украины о морской границе с Россией
23 сентября украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 06:16
Политика
Трамп назвал условие выделения помощи Украине
США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 10:13
Экономика
Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 09:10
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда 02:59
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Известия 03:34
Политика
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Космос
Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС
Комсомольская правда 10:11
Политика
Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы
Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
REGNUM вчера в 17:02
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Чешские ученые в составе сливочного масла, которым каждое утро миллионы россиян лакомятся на завтрак, нашли техническое пальмовое масло.
Вечерний курьер 03:39
Футбол
Технический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»
Sportbox.RU 07:14