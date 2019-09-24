Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса. Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, говорит один из собеседников.

с чего всё началось

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже новых и подержанных автомобилей. Об этом пишет во вторник РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.

Политика В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).

Армия и оружие Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.

Наука Дефицит витамина D повышает риск преждевременной смерти в три раза Недостаток в организме человека витамина D может более чем в три раза повысить риски преждевременной смерти.

Игры Перепродажу игр в Steam сочли катастрофой для индустрии развлечений и нарушением законов ЕС По мнению главы ISFE, если в Steam появится функция перепродажи, это ударит по индустрии, поскольку объёмы инвестиций в игры и другие цифровые развлечения упадут.

Транспорт «Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.

Технологии Инженеры Jaguar Land Rover разработали травмобезопасные 3D-перчатки Инженеры Jaguar Land Rover, работающие на производственных мощностях в Гейдоне – одной из крупнейших площадок по 3D-печати в Великобритании, – решили использовать опыт компании для разработки сетчатого материала, который позволит снять мышечную усталость, но в то же время будет достаточно гибким и комфортным для носки в течение всей восьмичасовой рабочей смены.

Политика Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.

Происшествия СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге Следователи завели дело об убийстве после пропажи семьи из четырех человек в красноярской тайге, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.

Кино Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.

Политика В России в 2019 году ликвидировали около 100 нарколабораторий Порядка 100 нарколабораторий ликвидировали в России в этом году, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая во вторник на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).

Политика Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.

Экономика Зерно не взошло в Азовском море Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.

Футбол The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.

Армия и оружие Данилюк намерен привлечь инвестиции в Донбасс, но только не российские Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк предложил новую концепцию развития подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на линии фронта в расчете на привлечение международных организаций.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.

Происшествия В Кирове пресекли массовое убийство в школе В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.

Происшествия Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы Народный артист России Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов, сообщает РЕН ТВ во вторник, 24 сентября.

Политика Европейский суд отменил санкции против Януковича Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».

Политика Зеленский рассказал об ожидании встречи с Трампом Украинский лидер Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет конкретной и конструктивной.

Футбол Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике» Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру.