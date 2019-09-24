Авто

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyСбербанк начнет продавать автомобили

Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
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Сбербанк займется онлайн-продажей автомобилей

Motorвчера в 08:33

Сбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей

Автостатвчера в 04:36

РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Коммерсантъ23 сентября в 18:52

«Сбербанк» готовит сервис для продажи автомобилей

Автоновости днявчера в 01:25

Сбербанк запустит маркетплейс для автомобилей

Ведомости23 сентября в 18:51

Сбербанк решил заняться «автобизнесом»

URA.Ru23 сентября в 17:41

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

РБК23 сентября в 17:00
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Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru вчера в 17:14
Здоровье

Закроют ли детскую поликлинику в Новокузнецке

Ранее Новокузнецк.ru писал о проблеме с больницей №11 в Орджоникидзевском районе.
Новокузнецк.ру вчера в 23:50
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Игры

В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт

Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру 23 сентября в 11:27
Происшествия

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru вчера в 02:48
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости вчера в 05:21
Шоу-бизнес

Экс-супруга Ченнинга Татума ждет ребенка от нового возлюбленного

Американская актриса, танцовщица и хореограф Дженна Дуан призналась, что ждет ребенка от актера и певца, лауреата премии «Тони» Стива Кази.
Комсомольская правда вчера в 10:28
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Происшествия

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

REGNUM вчера в 06:09
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика

В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН

Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета вчера в 06:58
Политика

Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН

Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.
REGNUM вчера в 22:16
Политика

Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения

Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
Московский Комсомолец вчера в 13:26
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября

Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК вчера в 13:03
Авто

В России начнут собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen

32CARS.ru 23 сентября в 07:05
Общество

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС вчера в 13:39
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Здоровье

В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 23 сентября в 04:52
Политика

ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе

Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия 23 сентября в 15:15
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости вчера в 06:21
Технологии

Новый крупнейший аэропорт в мире открылся в Пекине

Новый крупнейший международный аэропорт Дасин открыли в Пекине.
РЕН ТВ вчера в 23:09
Здоровье

Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ вчера в 10:58
Политика

В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»

Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости 23 сентября в 21:57
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
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