Авто

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyСбербанк начнет продавать автомобили

Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса. Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, говорит один из собеседников.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Сбербанк разработает сервис для продажи автомобилей

AutoNews04:16

Сбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей

Автостат04:36

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

РБКвчера в 17:00

РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Коммерсантъвчера в 18:52

Сбербанк запустит маркетплейс для автомобилей

Ведомостивчера в 18:51

Сбербанк решил заняться «автобизнесом»

URA.Ruвчера в 17:41

«Сбербанк» запустит сервис по продаже автомобилей

Автоновости дня01:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Гаджеты

Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей

Lenta.ru 06:32
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие

Данилюк намерен привлечь инвестиции в Донбасс, но только не российские

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк предложил новую концепцию развития подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на линии фронта в расчете на привлечение международных организаций.
Украина.ру 06:05
Политика

Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Транспорт

Появилось видео поездки в дизельном поезде по Крымскому мосту

Поездка в дизельном поезде по Крымскому мосту попала на видео. Первые кадры появились в Telegram-канале «Подъем».
Lenta.ru 07:32
Экономика

Трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году

Коммерсантъ 05:52
Происшествия

Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом

В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:04
Технологии

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Политика

В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН.
RT на русском 07:03
Технологии

Роскомнадзор хочет ограничить западные онлайн-кинотеатры

Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал ввести ограничения в отношении доли иностранных онлайн-кинотеатров на российском рынке.
Культуромания 07:06
Армия и оружие

Опубликовано видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Министерство обороны России опубликовало видео первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», который в настоящее время проходит модернизацию.
RT на русском 07:01
Политика

Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда

Московский Комсомолец 06:49
Происшествия

Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован в Новочеркасске, сообщил телеграм-канал 112.
Газета.Ru 04:53
Политика

На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия

В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист

Вести.Ru 01:51
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Хоккей

«Амур» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Адмирал»

«Амур» одержал первую победу в сезоне. На его счету 5 очков и последнее место в Восточной конференции. У «Адмирала» 8 очков и девятое место.
Sport24.ru 07:34
Общество

В России создали искусственное мясо

BFM.ru вчера в 05:37
Технологии

Пользователи «ВКонтакте» смогут заработать на товарах с AliExpress

Adindex.ru 03:59
Политика

Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Армия и оружие

Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы

Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
РБК 07:20
Гаджеты

Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли

Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
Snob.ru 01:00
Транспорт

«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Общество

Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столицу в октябре.
RT на русском 06:43
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Наука

В компании Google создали самый мощный в мире квантовый компьютер

Ugpressa.ru вчера в 00:10
Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Экономика

На конференцию «Нефть и газ Сахалина» приехали специалисты из 20 стран

Деловая программа Нефти и газа Сахалина всегда сосредоточена на важнейших задачах, стоящих в настоящий момент перед нефтегазовой отраслью Дальнего Востока и России в целом.
АСТВ вчера в 19:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное