Авто
АвтоВести«Сбербанк» начнет продавать автомобили
По данным источников, на вторичный рынок автомобилей "Сбербанк" собирается ориентироваться в основном из-за стабильности этого сегмента в отличие от рынка новых машин, который планомерно сокращается. Впрочем, мнения экспертов разошлись.
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Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
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В Курской области планируют снизить транспортный налог
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Курск сегодня 07:09
Политика
Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул он.
Известия 04:13
Политика
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Белый дом не намерен в ближайшее время выделять военную помощь Украине, а президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о заморозке выделения средств Мику Малвейни, и.о. шефа аппарата Белого дома.
РЕН ТВ 01:15
Политика
Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН
Президента Украины Владимира Зеленского не включили в список глав государств, выступающих на Генеральной Ассамблее ООН.
Известия 09:47
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Политика
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
РИА Новости 05:56
Футбол
18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Чемпионат вчера в 14:56
Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
RT на русском 06:43
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Происшествия
Эвакуация с горевшей в Тихом океане плавбазы «Петр Житников» завершена
Интерфакс вчера в 21:08
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила ракетно-артиллерийские удары по Кабани
Сирийская арабская армия возобновила с 20 сентября 2019 года ракетно-артиллерийские удары по городу Кабани.
REGNUM вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела день рождения сына вместе с Игорем Петренко
Екатерина Климова в публикациях Instagram рассказала о праздновании дня рождения сына.
Дни24 01:39
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
Известия вчера в 02:10
Общество
Актеры попросили Медведева освободить участников «московского дела»
Группа актеров и режиссеров направила письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой освободить фигурантов «московского дела».
РБК 10:42
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы в день приезда Мадуро в Россию
Сообщение о новых санкциях на сайте Минфина США было опубликовано в день приезда президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию.
РБК 10:57
Волейбол
Россия проиграла Словении в четвертьфинале мужского ЧЕ по волейболу
Аргументы и Факты вчера в 20:22
Политика
Янукович готовится вернуться на Украину
Бывший президент Украины Янукович, сбежавший в Россию в 2014 году, хочет вернуться на Украину.
ИА Новороссия 01:56
Шоу-бизнес
Врачей Заворотнюк пытаются подкупить миллионом рублей
Персонал частной клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, пытаются подкупить журналисты.
URA.Ru 05:39
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество
IKEA извинилась за «нацистский» слоган
РИА Новости 10:48
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18