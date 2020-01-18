Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Сбербанк» начнет ребрендинг своей экосистемы

«Сбербанк» принял решение перевести большую часть компаний, которые входят в его экосистему «SberX», на единый бренд. Теперь компании получат логотипы, корпоративный цвет и приставку «Сбер». Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на два источника, знакомых с планами организации.
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с чего всё началось

Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы

Сбербанк начнет перевод большей части компаний, входящих в его экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, рассказали РБК два источника, близких к банку.
РБК02:00

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«Сбербанк» начнет ребрендинг своей экосистемы

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Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы

Мой Брянск04:28

РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

Коммерсантъ03:12

Сбербанк в июне запустит ребрендинг компаний своей экосистемы

Forbes03:25

Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы

РБК02:00
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