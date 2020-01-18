Сбербанк начнет перевод большей части компаний, входящих в его экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, рассказали РБК два источника, близких к банку.

с чего всё началось

«Сбербанк» принял решение перевести большую часть компаний, которые входят в его экосистему «SberX», на единый бренд. Теперь компании получат логотипы, корпоративный цвет и приставку «Сбер». Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на два источника, знакомых с планами организации.

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