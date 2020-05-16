Общество
КоммерсантъСбербанк начнет возвращать работников в офис с 18 мая
Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет постепенно возвращать сотрудников в центральный офис с «удаленки», сообщили РБК несколько источников. Представитель банка также подтвердил эту информацию. У работников пока будут спрашивать их добровольного согласия.
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с чего всё началось
Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.РБК00:56
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Авто
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Известия 14 мая в 15:28
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Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Космос
Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США
Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
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Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM вчера в 04:56
Технологии
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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что полного возвращения к прежней нормальной жизни после завершения пандемии коронавируса уже не будет.
Петрозаводск говорит вчера в 12:08
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На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
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Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
Вести.Ru 11:25
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Власти Турции разрешили россиянам въезд для прохождения лечения
Турция разрешила россиянам въезд для лечения с 20 мая. Помимо россиян разрешение действительно для граждан еще 31 страны.
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