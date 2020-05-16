Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк начнет возвращать работников в офис с 18 мая

Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет постепенно возвращать сотрудников в центральный офис с «удаленки», сообщили РБК несколько источников. Представитель банка также подтвердил эту информацию. У работников пока будут спрашивать их добровольного согласия.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.
РБК00:56

Подробнее о событии

Сбербанк вернет в центральный офис работников, которые с начала действия ограничительных мер работали на удаленке

Эхо Москвы11:10

Сбербанк начнет возвращать работников в офис с 18 мая

Коммерсантъ07:59

Сбербанк «добровольно-принудительно» выведет сотрудников с удаленки — РБК

ИА Красная Весна02:44

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки в офис

Forbes04:03

Сотрудники Сбербанка возвращаются на работу в офис

Pravda.Ru03:55

Сбербанк начал возвращать сотрудников с удаленной работы в офис

Дождь04:24

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

РБК00:56
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
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Шоу-бизнес

Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции

Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,9K
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Хоккей

СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»

Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 11:10
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Космос

Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
Российская газета 13 мая в 18:56
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Авто

Новый Ford Explorer появился в Европе

Известно, что запас хода исключительно на электрической тяге составляет 42 км. Машина имеет семиместную компоновку, а также он может возить прицепы массой до 2,5 т. Есть информация, что в стартовой версии Explorer для европейского автомобильного рынка, есть внешний обвес ST-Line, трехзонный климат-контроль и современная медиасистема Sync 3 с 10-дюймовым вертикальным дисплеем.
SpeedMe 03:31
Музыка

BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live

Культуромания вчера в 09:47
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Общество

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Известия 14 мая в 15:28
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Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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Космос

Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США

Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
Российская газета 13 мая в 17:36
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM вчера в 04:56
13
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
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Шоу-бизнес

Собчак придумала прозвище Богомолову

News.ru 08:22
Политика

Лавров заявил, что прежней свободы после пандемии не будет

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что полного возвращения к прежней нормальной жизни после завершения пандемии коронавируса уже не будет.
Петрозаводск говорит вчера в 12:08
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Армия и оружие

Hot Cars оценило ответ Кремля на американские подводные лодки типа «Огайо»

В СССР была создана АПЛ, которая заставила весь мир обратить внимание на мощь Кремля.
ПолитРоссия 07:19
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Общество

На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
Комсомольская правда 11:13
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами

RuNews24.ru 07:15
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
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Политика

Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида

Вести.Ru 11:25
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Футбол

Футбольный Евро-2021 может лишиться нескольких городов-хозяев турнира

Известно, что с проблемами столкнулись Испания, Италия и Дания, в результате чего футбольный Евро может таких локаций как Бильбао, Рим и Копенгаген.
Вести.Ru 10:16
Политика

Власти Турции разрешили россиянам въезд для прохождения лечения

Турция разрешила россиянам въезд для лечения с 20 мая. Помимо россиян разрешение действительно для граждан еще 31 страны.
BFM.ru 09:16
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
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Футбол

Холанд стал автором первого гола в Бундеслиге после паузы

Bobsoccer 10:04
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