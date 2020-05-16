Общество
КоммерсантъСбербанк начнет возвращать работников в офис с 18 мая
Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет постепенно возвращать сотрудников в центральный офис с «удаленки», сообщили РБК несколько источников. Представитель банка также подтвердил эту информацию. У работников пока будут спрашивать их добровольного согласия.
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с чего всё началось
Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.РБК00:56
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Общество
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Футбол
Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО
За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru вчера в 15:29
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Наука
Определен генетический механизм развития хищничества у растений
Naked Science вчера в 04:19
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса
До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:04
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум
В ответ на отказ представителей Киева вести прямой диалог с самопровозглашёнными республиками глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украине всё же придётся считаться с мнением Донбасса в процессе решения конфликта.
News.ru 08:24
Общество
В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах
Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Армия и оружие
На новейший патрульный корабль «Павел Державин» прибыл экипаж
Патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» был спущен на воду в феврале 2019 года.
Вести.Севастополь вчера в 02:52
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Музыка
«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»
Несмотря на решение организаторов международного песенного конкурса "Евровидение-2020" отказаться от проведения мероприятия, которое должно было пройти в Роттердаме 16 мая, участники шоу, которые представили свои песни для состязания, все же смогут показать их зрителям в специальном шоу "Евровидение: Европа зажигает свет" в укороченном формате.
Газета.Ru 07:40
Спорт
Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости 08:22
Авто
Reuters: Tesla готовится обрушить цены на электроавто
Машины и Механизмы 14 мая в 17:28
Политика
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам
Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
Авто
Hyundai рассказал о новинках для России
До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня вчера в 10:30
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Армия и оружие
Три группы российских военных вернулись в Россию из Сербии
Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.
ТАСС 06:12
Наука
В Китае назван новый очаг коронавируса в организме человека
Обнаружен новый источник распространения китайского коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14 мая в 11:30
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Космос
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Армия и оружие
UH-60 Black Hawk полетел вертикально
Lenta.ru 07:30
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26