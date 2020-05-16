Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.

с чего всё началось

Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет постепенно возвращать сотрудников в центральный офис с «удаленки», сообщили РБК несколько источников. Представитель банка также подтвердил эту информацию. У работников пока будут спрашивать их добровольного согласия.

Сбербанк начнет возвращать работников в офис с 18 мая

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