Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.

с чего всё началось

В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника начнет работать из офиса, говорит другой источник. Он называет выход в офис «добровольно-принудительным».

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

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