Общество
News.ruСбербанк начнёт принимать оплату ЖКХ на кассах магазинов
Сбербанк собирается осенью 2019 года начать принимать квартплату, платежи за связь и телевидение, а также коммунальные услуги на кассах магазинов. Проект запускается в удалённых и малонаселенных районах страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Сервис по приему платежей на кассе будет похож на оплату счетов в банке: кассир возьмет квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и выдаст чек, сказал специалист.РБК17:02
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Общество
В Калуге открылась швейная мануфактура Bosco
Красная весна 15:11
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В Ferrari прокомментировали сход Феттеля
Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru 14:45
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Российская газета 27 сентября в 07:37
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Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45
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Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости 20:30
Происшествия
На Сахалине горит центральная котельная города Поронайска
Пожар в центральной котельной города Поронайска в северной части острова Сахалин начался в понедельник утром.
ТАСС 22:40
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13
Экономика
Производитель одежды Forever 21 заявил о банкротстве
Компания-производитель одежды Forever 21 в воскресенье, 29 сентября, направила в суд США документы о признании банкротом и закроет часть своих магазинов.
Известия 22:37
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК 18:56
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Здоровье
На бесплатные лекарства для россиян выделят дополнительные средства
Из федерального бюджета выделят 14,5 млрд рублей в 2020 году, а также в последующие 2 года на обеспечение лекарствами россиян после инсультов, инфарктов, других острых сердечно-сосудистых заболеваний и операций на сосудах.
Петрозаводск говорит 27 сентября в 09:36
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Общество
Россия вошла в книгу рекордов Гиннесса за самый массовый хакатон
Россия установила рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону в мире, соответствующая премия была вручена 29 сентября во время церемонии закрытия конкурса «Цифровой прорыв», проходящей в выставочном центре «Казань экспо».
REGNUM 13:51
Футбол
«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место в АПЛ
«Лестер» поднялся на 3-ю позицию в турнирной таблице АПЛ (14 очков), ниже «лис» оказались «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru 13:23
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Футбол
Бубнов считает, что Кононов не был подходящим тренером для «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
RT на русском 18:38
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° вчера в 06:49
Происшествия
Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы
Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
Газета.Ru 23:30
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21