Сервис по приему платежей на кассе будет похож на оплату счетов в банке: кассир возьмет квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и выдаст чек, сказал специалист.

с чего всё началось

Сбербанк собирается осенью 2019 года начать принимать квартплату, платежи за связь и телевидение, а также коммунальные услуги на кассах магазинов. Проект запускается в удалённых и малонаселенных районах страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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