Экономика
ТАСС«Сбер» в ноябре представит новую трехлетнюю стратегию развития
"Сбер" планирует в ноябре провести День инвестора, на котором будет презентована новая стратегия развития на следующие три года, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
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Сбербанк рассчитывает в будущем получать от небанковских сервисов 20-30% доходов
Финмаркетвчера в 06:44
Сбер намерен в долгосрочной перспективе получать около 20-30% доходов от небанковских сервисов
Агентство Москвавчера в 05:34
Автоматически обработано 7420 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор не обнаружил в России второй волны коронавируса
Подъем заболеваемости коронавирусом в России специалисты ведомства объясняют продолжением первой волны.
Neva.Today 04:37
Происшествия
Дочь актера Владимира Конкина погибла при посещении бассейна
По данным РИА Новости, дочь Владимира Конкина погибла при посещении бассейна фитнес-клуба. Она пришла туда накануне после 23 часов.
MedikForum.ru вчера в 13:13
Общество
Роскомнадзор внес криптобиржу Binance в реестр запрещенных сайтов
Роскомнадзор внес криптобиржу Binance в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщила криптобиржа на своем сайте.
Газета.Ru 03:10
Общество
В деле Елены Белой и Элины Сушкевич заменили одного присяжного
В деле Елены Белой и Элины Сушкевич заменили одного присяжного. Такое решение озвучил судья в ходе заседания в среду, 23 сентября 2020 года.
Каскад 23 сентября в 12:02
Технологии
Microsoft сообщила о рекордном спросе на Xbox Series X и Series S
В микроблоге Xbox появилось сообщение, посвящённое Xbox Series X и Series S. Публикация гласит, что консоли нового поколения Microsoft пользуются рекордным спросом среди потребителей.
3DNews вчера в 06:14
Футбол
Боярский положительно оценил вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы
Актёр Михаил Боярский заявил, что вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы пойдёт на пользу российскому футболу.
RT на русском 05:23
Общество
В 10 городах РФ запустят систему видеонаблюдения с распознаванием лиц
В десяти крупных городах России в пилотном режиме запущена московская система видеонаблюдения с распознаванием лиц, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:48
Политика
Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН
«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русском вчера в 12:33
Происшествия
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
RT на русском 00:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева записала пошлый клип после измены Тарзана
Наташа Королёва на фоне скандала с изменами своего мужа Сергея Глушко записала клип на песню «Красная помада».
Bimru.ru 05:09
Политика
Министр экономики ФРГ заявил об опасности антироссийских санкций
По словам немецкого чиновника, санкции против России могут ударить по деловым связям компаний Европы и Германии.
RuNews24.ru вчера в 22:54
Культура
Макаревичу не дали спеть в поддержку белорусской оппозиции
Концерт должен был состояться в одном из московских клубов. В Москве отменили концерт в поддержку протестующих жителей Белоруссии.
Piter.tv 00:38
Политика
Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Белоруссии
Заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили после высказываний о протестах в Белоруссии.
Lenta.ru 04:33
Происшествия
Военный самолет упал на западе Сербии
Газета.Ru 04:46
Политика
Лукашенко вводит двухнедельный карантин для приезжающих с Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на следующей неделе намерен принять решение о дополнительных мерах борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 05:08
Гаджеты
Ring представила летающий дрон для домашней безопасности
Megaobzor.com 02:37
Политика
В Париже начали расследование утечки данных о беседе Макрона и Путина
Известия вчера в 21:10
Футбол
«Ювентус» расторгнет контракт с Хедирой на следующей неделе
Туринский клуб собирается расторгнуть контракт с немцем.
Soccer.ru 02:06
Культура
Дэниэл Рэдклифф озвучил условие для возвращения к роли Гарри Поттера
Дэниэл Рэдклифф согласится принять участие в продолжении истории о волшебнике Гарри Поттере, если в проекте не будет принимать участие писательница Джоан Роулинг.
ПолитРоссия 04:34
Единоборства
Чимаев ответил вызвавшему его на поединок Вартаняну
ProstoProSport 05:11
Общество
Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор особняка Киркорова
Координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов рассказал, что юристы направили жалобы на певца Филиппа Киркорова в прокуратуру и Росприродназор.
Shraibikus News 03:16
Общество
Борис Корчевников ищет подработку на дорогостоящее лечение
В последнее время всё чаще обсуждается здоровье ведущего передачи "Судьба человека" Бориса Корчевникова.
Paparazzi.ru 02:20
Общество
Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 04:58
Игры
Опубликован релизный трейлер Mafia: Definitive Edition
Игромания.ру 01:08
Авто
Cadillac XT4 2021 года представлен для Европы с дизельным мотором
Накануне Cadillac представила свой обновленный ХТ4 для рынка Европы, который оснащен 2,0-литровым дизелем на 174 л.с. и 318 Нм крутящего момента.
Letnews.ru 03:24
Игры
Left 4 Dead 2 стала временно бесплатной в Steam
Игромания.ру 04:30
Армия и оружие
Ветеран спецслужб Иван Шапошников о слухах про российских хакеров и выборах президента США
В последнее время снова возник миф о вмешательстве хакеров российской военной разведки в американскую предвыборную гонку.
Аргументы недели 22 сентября в 12:43
Армия и оружие
Экспериментальный самолет-разведчик ВВС США пролетел над Абхазией
Экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 ВВС США пролетел над Абхазией.
Topdaynews.ru вчера в 08:33
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам матчей квалификации Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от занимающей в таблице коэффициентов УЕФА седьмое место России.
РБК спорт 04:31
Политика
Украина поставит на учет в полиции всех пользователей запрещенных российских ресурсов
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что всех пользователей российских ресурсов, которые запрещены на Украине, поставят на учет, и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией и силовыми структурами.
Вести.Ru 05:14