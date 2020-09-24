Экономика

ТАССТАСС«Сбер» в ноябре представит новую трехлетнюю стратегию развития

"Сбер" планирует в ноябре провести День инвестора, на котором будет презентована новая стратегия развития на следующие три года, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
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Сбербанк захотел увеличить доходы от небанковских продуктов

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Вести.Ruвчера в 06:23

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ТАССвчера в 05:59
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Лев Аронович Хасис
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Предприниматель и менеджер, финансист, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
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