В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.

Как сообщает Сбербанк, уже подписаны обязывающие документы о приобретении 35% акций в «МФ-Технологии» у Газпромбанка и 1% акций у «Ростеха». Общая сумма сделки оценивается в 11,3 млрд рублей. Сделку должны закрыть до конца текущего года.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова случайно показала лицо сына Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.

Кино Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.

Общество Закон о предустановке российского ПО прошел второе чтение Госдума России приняла во втором чтении законопроект, запрещающий продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА Новости.

Политика На Украине заявили, что Зеленский хуже Порошенко В беседе с тележурналистами Елена Лукаш заявила, что «при Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали, при Гройсмане установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском отменили, при правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч».

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество Принят закон о расчете военных пенсий До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Происшествия В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин Грузовой автомобиль в Волгограде протаранил более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.

Кино Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить операцию «Источник мира» в Сирии Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 18 ноября, заявил о готовности Анкары возобновить военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не отведут своих бойцов от турецкой границы, передает газета Yeni Safak.