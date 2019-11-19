Экономика
Gazeta.SPbСбербанк намерен приобрести долю в Mail.ru Group
Как сообщает Сбербанк, уже подписаны обязывающие документы о приобретении 35% акций в «МФ-Технологии» у Газпромбанка и 1% акций у «Ростеха». Общая сумма сделки оценивается в 11,3 млрд рублей. Сделку должны закрыть до конца текущего года.
Читать в источнике
Оценить12
В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.
— Лев Хасис, российский предпринимательSM News 06:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Политика
Тимошенко напомнила Зеленскому про пианино после шутки о ее фигуре
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Гаджеты
AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700
AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
Шоу-бизнес
С небоскреба прыгнул Никита Пресняков вместе с супругой
Актер и музыкант Никита Пресняков любит экстремальный отдых.
Армия и оружие
Израиль заявил о ракетном обстреле из Сирии
Кино
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
Общество
Закон о предустановке российского ПО прошел второе чтение
Госдума России приняла во втором чтении законопроект, запрещающий продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА Новости.
Политика
На Украине заявили, что Зеленский хуже Порошенко
В беседе с тележурналистами Елена Лукаш заявила, что «при Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали, при Гройсмане установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском отменили, при правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч».
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин
Грузовой автомобиль в Волгограде протаранил более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Политика
Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.
Игры
Detroit: Become Human выйдет на PC через месяц, 12 декабря
Quantic Dream объявила дату выхода Detroit: Become Human на РС — 12 декабря. Тогда же выйдет и демонстрационная версия.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о романах с женатыми мужчинами
Напомним, ранее весьма похоже о романах с женатыми мужчина высказалась Ольга Бузова.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию «Источник мира» в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 18 ноября, заявил о готовности Анкары возобновить военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не отведут своих бойцов от турецкой границы, передает газета Yeni Safak.
Политика
Участники митинга в Тбилиси запланировали новый пикет у парламента
Участники митинга в Тбилиси, которые требуют проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, проведут 25 ноября масштабную акцию протеста на проспекте Руставели, после которой вновь пикетируют входы в парламент.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Культура
На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
Происшествия
СК возбудил дело после падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
Управление СК по Пензенской области возбудило уголовное дело после провала автомобиля с людьми в яму с кипятком, сообщается на сайте ведомства.
Политика
В МИД РФ осудили санкции США против иранского ядерного объекта в Фордо
В российском Министерстве иностранных дел решительно осудили заявление госсекретаря США Майка Помпео о возвращении санкций против ядерного объекта в Фордо в Иране.
Общество