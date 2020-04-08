с чего всё началось

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Политика ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Общество В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом Семь пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса Перед селекторным совещанием с главами российских регионов президент РФ Владимир Путин, в своем вступительном слове, рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Экономика ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество «Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.

Футбол Игорю Акинфееву исполнилось 34 года На протяжении всей своей карьеры Акинфеев выступал за московский ЦСКА. С 2002 года он провёл в составе армейцев 449 матчей.

Шоу-бизнес Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью 30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.

Экономика Саратовская облдума поддержала первый пакет мер поддержки бизнеса Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) предложил подумать о сокращении расходов правительства, отметив, что исполнительная власть с учетом половинчатости мер поддержки, должна подать пример, начав с себя.

Общество Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.