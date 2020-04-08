Коронавирус
RT на русскомСбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Читать в источнике
Оценить331
с чего всё началось
«Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом»,— заявил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.Коммерсантъ10:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Технологии
Входишь в социальный список — убирай видео с сайта
В Минкомсвязи пообещали, что если социально значимые сайты откажутся делать текстовые версии, они будут исключены из списка.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы
Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.
Общество
Путин пообещал платить пособие всем, кто потерял работу с 1 марта
«Всем, кто потерял работу с 1 марта, предлагаю платить в течение трёх месяцев пособие по повышенной планке, которую мы подняли ранее до уровня МРОТ, то есть до 12,1 тысячи рублей», - сказал Путин.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
Происшествия
Сахалинца осудят за вырубку больше тысячи кубометров деревьев
В результате уничтожено более тысячи кубометров деревьев. Сумма ущерба - больше 9 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Оборонный потенциал РФ превзошёл американский и китайский
Москва, 8 апреля 2020, 19:23 — REGNUM В РФ появился новый рейтинг оборонного потенциала государств, подготовленный группой видных российских политологов и военных экспертов.
Общество
В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом
В России не зафиксировано повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Эпидемия в руководстве МВД пошла на спад
Напомним, 25 марта в связи с подозрениями на COVID-19 в экстренном порядке попали на больничный сразу четыре из шести заместителей главы МВД РФ.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Происшествия
Почти 400 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
Общество
Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Политика
Песков ответил на предложения дипломатов из США обменять Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение бывших американских послов обменять Крым и вывести войска из самопровозглашенные ЛНР и ДНР в обмен на отмену санкций.
Наука
Физики поместили демона Максвелла между двумя квантовыми точками
Физики смоделировали систему двух квантовых точек с одноэлектронными переходами для теоретической оценки термодинамических характеристик демона Максвелла с учетом информации и возвратного действия измерений.
Футбол
Трансферная стоимость «Зенита» упала на € 41 млн
Трансферная стоимость «Локомотива» упала на 25,25 миллионов евро (104 миллионов евро).После 22 туров «Зенит» является единоличным лидером РПЛ, набрав 50 очков.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Политика
Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Армия и оружие
США развернули системы ЗРК Patriot в Ираке
США после ракетных атак в со стороны Ирана развернули в Айн-аль-Асаде и на американской базе в Ираке свои системы противоракетной обороны Patriot, которые уже показали полную неэффективность при отражении воздушного нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Здоровье
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Футбол
Смолов: «Хотел перейти в „Зенит“»
Экономика
Резкий рост импорта чеснока и имбиря зафиксирован в России
Россельхознадзор сообщил о резком росте импорта чеснока и имбиря на территорию России. Об этом говорится в сообщении ведомства.