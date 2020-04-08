с чего всё началось

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

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