Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
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с чего всё началось
«Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом»,— заявил
 первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.
Коммерсантъ10:52

Подробнее о событии

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

RT на русском11:13

Сбербанк решил с 9 апреля перевести все отделения в обычный режим работы

РБК10:01

Сбербанк переведет все отделения в обычный режим работы

URA.Ru10:27

Сбербанк с 9 апреля переведет большинство своих отделений на обычный режим работы

Интерфакс10:04

Сбербанк переводит все отделения на обычный режим работы

Коммерсантъ10:52

Отделения Сбербанка перейдут на обычный режим работы с 9 апреля

Агентство Москва09:56

Сбербанк с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы

ТАСС09:53
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